امکانات ورزشی قم جوابگوی نیاز جوانان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی در دیدار با معاون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان و مدیرکل تربیت بدنی استان قم گفت: انعکاس برخی صحنه‌ها و دامن زدن به آنها در برنامه‌های مختلف ورزشی با شئون اجتماعی ما در تضاد است و پخش این تصاویر موجب آسیب‌های اخلاقی و نارضایتی عموم است.



عضو فراکسیون روحانیون مجلس اظهار داشت: حمایت‌های ما از ورزش به‌ خصوص ورزش‌هایی که بر شادابی و نشاط جامعه تأثیرگذار است ادامه خواهد داشت تا قم نیز در رشته‌های مختلف ورزشی در بین سایر استان‌های کشور به مدال‌های قهرمانی دست یابد.



وی اهمیت توسعه مکان‌های ورزشی ویژه بانوان را مورد توجه قرار داد و اظهار امیدواری کرد که بانوان استان مثل سایر اقشار جامعه از امکانات ورزشی مناسب برخوردار شوند.



عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه امکانات ورزشی فعلی در استان جوابگوی نیاز مردم به ویژه جوانان قمی نیست، خواستار افزایش امکانات ورزشی استان برای جوانان از جمله سالن‌های ورزشی و استخرهای سرپوشیده چند منظوره با امکانات رفاهی مورد نیاز شد.



حجت‌الاسلام بنایی موضوع ساختمان سازمان ملی جوانان و مجموعه ورزشی آن را که مورد نیاز جوانان و سمن‌ها است مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به افزونی جمعیت قم و کمبود اماکن مناسب و سالن‌های ورزشی و نقشی که این سازمان در پر کردن اوقات فراغت جوانان و برگزاری کلاس‌های فرهنگی و آموزشی دارد، لازم است ساختمان فعلی سازمان ملی جوانان در اختیار سمن‌ها باشد و پس از مهیا شدن ساختمان جدید به آنجا منتقل شوند تا به این وسیله خواسته بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مربوط به حوزه جوانان برآورده شده و امید و شادابی و نشاط این قشر از جوانان و متقاضیان فعالیت در این عرصه روزافزون شود.



وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات لازم و سپردن امور ورزشی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در این عرصه، شاهد شکوفایی روزافزون ورزش استان قم باشیم.