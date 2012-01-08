نوسازی و بهسازی شهر باید بر اساس اصول شهرسازی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دادگو با اشاره به وظایف تعریف شده برای شهرداری ها، اظهار داشت: یکی از وظایف شهرداری ها بهسازی و نوسازی بافت های شهری است.

دادگو با تاکید بر فراهم آوردن زمینه های لازم برای بهسازی و شهرسازی شهر گفت: از مولفه های کارآمد در این خصوص علاوه بر تعامل بین دستگاهی و نهادهای مختلف و مرتبط با امور شهرسازی همکاری و تعامل شهروندان نیز مورد نیاز است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: استفاده از تسهیلات به منظور نوسازی بافت های فرسوده نقش بسزایی در تحقق این امر دارد.

دادگو، عمران و آبادانی را از مولفه های مهم برای توسعه شهری دانست و اضافه کرد: این امر باید با تکیه بر اصول منطقی شهرسازی و با توجه به حریم و محدوده های شهری انجام شود.

وی با اشاره به وجود بافتهای فرسوده شهر اذعان داشت: وجود این بافتهای فرسوده ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بهسازی و نوسازی شهری را دو چندان می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی، فضایی و محیطی نسبت به شهر است.