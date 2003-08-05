دفاتر خدمات مسافرتي موظف به انعقاد قرارداد با گردشگران مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزار ي مهر، علي رحيم پورمدير نظارت بردفاتر خدمات مسافرتي وتورها درسازمان ايرانگردي وجهانگردي با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه پيگيري حقوق گردشگران گامي درجهت ارتقاء توريست است ، انعقاد قرارداد مابين دفتر خدمات مسافرتي وگردشگر ضروريست وكليه شهروندان گردشگر هنگام ثبت نام تور لازم است طي قرارد اقدام به پرداخت هزينه سفر نمايند وهمچنين درقبال ارايه مدارك خود از جمله پاسپورت رسيد دريافت كنند .

وي درادامه افزود: درصورت عدم تنظيم قرارداد ازسوي دفاتر خدمات مسافرتي ، موضوع تخلف محسوب شده وقابل پيگيري وبرخورد قانوني است.

رحيم پور تاكيد كرد: اين دفاتر موظف مي شوند به انضمام قرارداد برنامه سفر را هم ، به گردشگران ارايه كنند ودرصورتيكه برخلاف آن رفتار كنند ، آنها مي توانند به دفتر نظارت بردفاترخدمات مسافرتي وتورها درتهران ويا مديريتهاي سازمان ايرانگردي وجهانگردي دراستانها مراجعه واقدام به تنظيم شكايت نامه نمايند و همچنين شهروندان گردشگرنيز مي توانند با شماره تلفن 6942052تماس بگيرند وموضوع را پيگيري كنند.

مدير نظارت بردفاتر خدمات مسافرتي وتورها تاكيد كرد: چنانچه از دفتر شكايت شود دفتر درچهار مرحله تذكر كتبي ، اخطار كتبي با تعين مهلت ، تعليق موقت فعاليت از يك تا سه ماه واحقاق حق مسافر ولغو مجوز فعاليت دائم دفتر ومعرفي آن به مراجع قضايي با متخلفين برخورد مي نمايد.

وي گفت: اين دفتر زماني از شكايت مطرح شده چشم پوشي مي كند كه دفترخدمات مسافرتي مورد شكايت رضايت نامه كتبي از گردشگر شاكي ارايه كند وهمچنين اگر درحين سفر خسارتي به مسافر وارد شود ودفتر برگزار كننده از پرداخت خسارت مالي مورد نظر سر باز زند ، دفتر نظارت بر خدمات مسافرتي وتورها اقدام به اجراي سپرده ضمانت نامه بانكي آن دفتر نمايد وقرامت وارده را ازمبلغ سپرده كسر وبه گردشگر مي پردازد.