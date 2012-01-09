آغاز واکسیناسیون تب برفکی دامهای سبک در فارس

بیژن دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح واکسیناسیون گوسفندان در استان فارس افزود: در این راستا بیش از سه میلیون و 500 هزار راس دام با اولویت عشایر در استان فارس اغاز شده است.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این فعالیت پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی است، اظهار داشت: این بیماری ویروسی واگیردار می تواند در دامهای سنگین، سبک و به طور کلی نشخوارکنندگان باعث بیماری شدید می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس در خصوص عوارض این بیماری بیان کرد: کاهش وزن، کاهش تولید شیر و ایجاد تلفات در بره و بزغاله ها از عوارض تب برفکی است.

وی افزود: در طول سال به طور کلی سه بار دامهای سنگین صنعتی از جمله گاوها، دامهای نیمه صنعتی و ستنی در سال دو بار و دامهای سبک حداقل دو بار واکسیاناسیونمی شوند.

دهقان ادامه داد: در این راستا تمام دامهای سنگین و سبک با اولویت دام عشایر تحت پوشش قرار گرفته زیرا در استان فارس جمعیت دامی زیاد است.

برخورد با عرضه کنندگان مرغ زنده

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عرضه مرغ زنده در سطح استان نیز بیان کرد: در بحث ساماندهی مرغ استان فارس پیشتاز بوده و بیش از 95 درصد از تولید مرغ در کشتارگاه های این استان انجام می شود و علاوه بر تامین نیاز مرغ استان مرغ استانهای بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد را نیز تامین می کند.

دهقان با بیان اینکه در استان فارس مشکلات محدودی در خصوص کشتار مرغ وجود دارد، اظهار داشت: به طور حتم در خصوص توزیع مرغ زنده در فارس مشکلاتی در سطح روستاها وجود دارد زیرا در روستاها وسایل مورد نیاز از جمله سردخانه وجود ندارد.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس بیان کرد: در این راستا سالانه بیش از 200 پرونده کشتارهای غیرمجاز دام و طیور در سطح استان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال می شود که پس از رسیدگی نسبت به پلمپ آن اقدام خواهد شد.

وی تاکید کرد: علاوه براین مقرر شده نیروی انتظامی در صورت مشاهده توزیع مرغ زنده که بیشتر در حاشیه شهرهاست با آن برخورد کند.