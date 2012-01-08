ماموریت نماینده چشم بادامی ها در ریاض/گسترش روابط اقتصادی هند و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، "کوئیچیرو گامبا" وزیر امور خارجه ژاپن که به عربستان سفر کرده است، امروز با سلمان بن عبدالعزیز وزیر دفاع این کشور دیدار کرد.



این رسانه افزود در دیدار دو طرف، روابط دوستانه میان دو کشور دوست و راههای تقویت و گسترش آن و همچنین آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی بررسی شد.



هند و عربستان روابط خود را گسترش می دهند



خبر دیگر اینکه در پایان نشستهای کمیته مشترک میان عربستان و هند اعلام شد دو طرف بر گسترش همکاری اقتصادی از طریق مشارکت پایدار با یکدیگر مصمم هستند.



در این زمینه رئیس شورای اتاق بازرگانی عربستان اعلام کرد عربستان و مصر برای افزایش و چند برابر کردن حجم مبادلات تجاری و افزایش طرحها و پروژه های مشترک در دو کشور از طریق پروژه های کیفی در بخش صنعت و نفت به توافق دست یافته اند.



عبدالله المبطی بر اهمیت تلاش برای استفاده از تجربه هند در زمینههای توسعه صنایع کوچک و متوسط تاکید کرد.



عبدالرحمن الربیعه رئیس شورای بازرگانی عربستان نیز هدف از برگزاری نشستهای کمیته مشترک عربستان و هند و برگزاری اجلاس مشترک در دهلی را موفقیت آمیز توصیف کرد که به گفته وی به تقویت همکاری اقتصادی و تجاری با هند کمک خواهد کرد.



وی اعلام کرد هند به یکی از بزرگترین شرکای تجاری عربستان تبدیل شده است.