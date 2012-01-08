برگزاری جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی در لرستان/ بیداری اسلامی محور اصلی

حجت الاسلام مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در عصر حاضر با گسترش کمی و کیفی رسانه های مجازی از جمله اینترنت ضرورت طرح و ارائه محتوا و مطالب مورد نیاز جوامع به خصوص موضوعات و مباحث نوین اسلامی ضرورتی انکارناپذیر است.

وی افزود: در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در راستای تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی کرده است.

اهداف برگزاری جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه این جشنواره سال گذشته با استقبال خوبی از سراسر کشور مواجه شد، تصریح کرد: امسال نیز با هدف حمایت از موج بیداری اسلامی در کشورهای مردم مسلمان منطقه و نیز نشر افکار و ارزشهای بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری دومین جشنواره وبلاگ نویسی با عنوان بیداری اسلامی کرده ایم.

حجت الاسلام احمدی ابراز امیدواری که این جشنواره سراسری و بزرگ منشاء برکاتی در راستای تحقق و گسترش ارزشهای اسلام ناب محمدی در جهان باشد.

محورهای جشنواره

وی با بیان اینکه این جشنواره با موضوع بیداری اسلامی و خیزشهای مردمی منطقه برگزار می شود، یادآور شد: معیارهای یک ملت بیدار در کلام امام خمینی(ره)، معیارهای بیداری اسلامی در کلام مقام معظم رهبری، نقش بیداری اسلامی در تحولات منطقه و وظیفه مسلمانان در قبال بیداری اسلامی منطقه از جمله محورهای این جشنواره است.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان تاثیرانقلاب اسلامی ایران در انقلاب های منطقه، تاثیر بانوان در تحولات اخیر، نقش بصیرت و ولایتمداری در بیداری اسلامی، بیداری اسلامی و نیازهای امروز و فردای آن، نگاهی به آینده بیداری اسلامی و همچنین بیداری اسلامی و مقاومت و ایثار را از دیگر محورهای این جشنواره برشمرد.

شرایط شرکت کنندگان در جشنواره

حجت الاسلام احمدی با تاکید بر اینکه شرکت در این مسابقه محدودیت سنی ندارد، تصریح کرد: هر فرد فقط می تواند یک وبلاگ را در مسابقه شرکت دهد.

وی با بیان اینکه مطالب وبلاگ می تواند به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی باشد، افزود: مطالب وبلاگ باید مرتبط با یک یا چند محور از محورهای جشنواره باشد.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان به جوایز این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: به 10 وبلاگ برتر دومین جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی جوایز ارزنده ای اهداء خواهد شد.

جزئیات ثبت نام

حجت الاسلام احمدی جایزه نفر اول این جشنواره را کمک هزینه سفر عمره مفرده عنوان کرد و بیان داشت: به نفرات دوم تا چهارم نیز کمک هزینه سفر عتبات عالیات اعطار خواهد شد.

وی ادامه داد: نفرات پنجم تا دهم این جشنواره نیز از جایزه سفر معنوی مشهد مقدس بهره مند خواهند شد.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی www.tebyan-lorestan.ir و یا شماره تلفن های 40-3240037-0661 تماس حاصل کنند.

حجت الاسلام احمدی بیان داشت: زمان ثبت نام در دومین جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی در لرستان از تاریخ 16 دیماه تا 12 بهمن ماه خواهد بود.