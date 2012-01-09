2700 تن میوه شب عید در استان قزوین ذخیره شد/برگزاری پنج نمایشگاه بهاره

حسن جمشیدی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به آمارهای موجود، تولید میوه کشور در سال جاری از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و برای تامین میوه ایام پایان سال هیچ نگرانی وجود ندارد.
جمشیدیها افزود: براساس سرانه مصرف، هماهنگیهای لازم با تامین کنندگان و تولید کنندگان صورت گرفته و۷۰۰ تن سیب و دو هزار تن پرتقال خریداری شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با تاکید بر این که اصناف برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای اقلام مصرفی شب عید همکاری خوبی دارند گفت: همکاری سازمان میادین میوه و ترهبار، اتحادیه میوه فروشان به عنوان تشکلهای توزیعی و اتحادیه باغداران به عنوان تشکلهای تامین کننده میوه در استان نیازی به واردات میوه احساس نمیشود.
به گفته وی، محصول سیب از استانهای آذربایجان و پرتقال نیز از استانهای شمالی کشور تامین خواهد شود.
این مسئول از برگزاری پنج نمایشگاه بهاره در استان و شهرستانهای تابعه هم خبر داد و افزود: امسال نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در شهرهای قزوین، الوند، تاکستان، آبیک و بوئین زهرا برای عرضه مستقیم و بی واسطه کالاهای مورد نیاز مردم استان برگزار خواهد شد.
جمشیدیها در ادامه تصریح کرد: این نمایشگاهها به منظور تامین مایحتاج ضروری مردم و جلوگیری از افزایش غیر منطقی کالا و خدمات در اسفند ماه به مدت 10 روز برگزار می شود.
وی در پایان گفت: اولویت اقلام عرضه شده در نمایشگاه مشخص و به اتحادیهها اعلام شده همچنین مقرر شده که واحدهای حاضر در نمایشگاه مجهز به دستگاه POS باشند.
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