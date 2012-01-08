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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۱۵

حجت الاسلام طاهری:

رزمایش دریایی خلیج فارس سبب رعب دشمنان شده است

رزمایش دریایی خلیج فارس سبب رعب دشمنان شده است

رامیان - خبرگزاری مهر: امام جمعه رامیان گفت: رزمایش دریایی دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب های نیلگون خلیج همیشه فارس و دریای عمان باعث رعب و وحشت دشمنان اسلام و ایران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد طاهری عصر یکشنبه در جمع مدیران شهرستان افزود: اجرای موفقیت آمیز رزمایش دریایی ارتش جمهوری اسلامی دشمنان رانسبت به برنامه ریزی های آنها علیه کشور عزیزمان ناامید کرده است.

وی افزود: استکبار جهانی همه سعی وتلاش خود رابکار گرفته تا علیه ماو نظام مقدس جمهوری اسلامی تبلیغات سوء داشته باشند و افکار جهانیان رابه سوی ما منحرف کنند.

وی با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با ثبت نام نامزدهای انتخاباتی کلید خورده عنوان کرد: انتخابی اصلح که براساس شاخصه های اسلامی صورت بگیرد و فرامین ارزشمند رهبری در آن لحاظ شود نتیجه آن برای منطقه، استان و کشور مفید واقع می شود.

کد مطلب 1504736

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