رزمایش دریایی خلیج فارس سبب رعب دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد طاهری عصر یکشنبه در جمع مدیران شهرستان افزود: اجرای موفقیت آمیز رزمایش دریایی ارتش جمهوری اسلامی دشمنان رانسبت به برنامه ریزی های آنها علیه کشور عزیزمان ناامید کرده است.

وی افزود: استکبار جهانی همه سعی وتلاش خود رابکار گرفته تا علیه ماو نظام مقدس جمهوری اسلامی تبلیغات سوء داشته باشند و افکار جهانیان رابه سوی ما منحرف کنند.

وی با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با ثبت نام نامزدهای انتخاباتی کلید خورده عنوان کرد: انتخابی اصلح که براساس شاخصه های اسلامی صورت بگیرد و فرامین ارزشمند رهبری در آن لحاظ شود نتیجه آن برای منطقه، استان و کشور مفید واقع می شود.