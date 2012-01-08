بررسی طرح تامین 13 درصد انرژی شرکت گاز گلستان از انرژی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی سنگدوینی در این خصوص افزود: به منظور متنوع سازی سبد انرژی، توجه به اصول پذیرفته غیر عامل در حوزه انرژی حفظ محیط زیست، استفاده از انرژی موجود در اقلیم و کاهش مصرف انرژی های فسیلی با هماهنگی شورای پژوهش شرکت گاز استان گلستان ، طرح پروژه پژوهشی امکان سنجی تأمین 13.5 درصد انرژی مورد نیاز ساختمانهای اداری شرکت از طریق انرژی های تجدید پذیر(خورشیدی) طی جلسه ای مورد بررسی و در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: بر همین اساس بعد از تصویب طرح پژوهشی در شورای پژوهش شرکت ملی گاز ایران مقرر شد مراحل اجرایی و پیاده سازی برنامه های مورد نظر توسط شرکتهای توانمند بومی انجام پذیرد.

سنگدوینی افزود: این طرح با بهره گیری از مفاهیم کتاب آسمانی قرآن (سوره ایراهیم،آیه 33 ) که می فرماید" و خورشید و ماه گردنده و شب و روز را برای شما مسخر کرد؛ مورد عنایت ویژه شورای پژوهشی شرکت گاز استان گلستان قرار گرفت.



وی عنوان کرد: با اجرای آن 13.5درصد از انرژی مورد نیاز تاسیسات شرکت با استفاده از انرژی تجدید پذیر (خورشیدی)تأمین می شود.



مدیرعامل گاز گلستان تصریح کرد: در حال حاضر با بهره گیری از خلاقیت یکی از کارکنان مبتکر شرکت توانسته ایم تعدادی از ایستگاههای گاز را از طریق سیستمهای فتو ولتائیک (انرژی خورشیدی) راه اندازی کرده و یا روشنائی آن را تامین کنیم.

وی اظهار داشت: تجهیز ساختمانهای اداری شرکت به انرژی فتو ولتائیک را نیز در برنامه این شرکت قرار داده ایم که در اولین مرحله عملیات راه اندازی این سیستم در انبار مرکزی شرکت در حال اجراست.

سنگدوینی در ادامه گفت:در حال حاضر سیاست ما توسعه این روند در سطح شرکت است و تلاش داریم حتی الامکان با قابلیتهای موجود تمامی ادارات و تاسیسات الکترونیکی شرکت را مجهز به این سامانه کنیم تا بتوانیم ضمن بهره گیری از انرژی خدا دادی در مصرف برق نیز نهایت صرفه جوئی را داشته باشیم و از شبکه انرژی رسانی کشور مستقل عمل کنیم.