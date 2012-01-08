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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۱۶

نسل جدید رادارهای دفاعی در مناطق مختلف روسیه مستقر می شود

نسل جدید رادارهای دفاعی در مناطق مختلف روسیه مستقر می شود

وزارت دفاع روسیه از استقرار نسل جدیدی از رادارهای دفاعی در مناطق جنوبی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "الکسی زولوتوخین" از سخنگویان وزارت دفاع روسیه با اعلام این مطلب گفت این اقدام در راستای طرح جدید سپر دفاع موشکی روسیه در سال جاری میلای انجام می شود.

بر این اساس هم اکنون سه سامانه رادار از نوع ورونژ در مناطق کالینینگراد، لنینگراد و کراسنودار مستقر شده و تعدادی از آنها از جمله سامانه بخش کالینینگراد از ماه نوامبر گذشته فعال شده است.

 زولوتوخین در ادامه افزود سامانه رادار لنینگراد فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه دیگر در منطقه آرماویر واقع در کراسنودار به زودی به بهره برداری می رسد. به گفته وی، نسل چهارم رادارهای ورونژ تا پایان سال 2012 در نزدیکی شهر سیبریایی ایرکوتسک نصب خواهد شد.
 
گفتنی است "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه اخیرا از طرح مسکو برای استقرار سامانه دفاع موشکی جدید در غرب و جنوب این کشور در پاسخ به طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا خبر داده است.
کد مطلب 1504742

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