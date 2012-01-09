66 قطعه عکس از انقلاب اسلامی جمع آوری شد

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این عکسها که نقش کارگران، معلمین ، دانش آموزان، دانشجویان و پایگاه های انقلاب، دانشگاه اراک و مساجد را در انقلاب تشریح می کنند با نام اراک در انقلاب سال 57 جمع آوری و اقدامات هنری روی آنها انجام شده است.

وی گفت: قرار است این عکسها به صورت بنر چاپ شده و در روز 22 بهمن با نصب بر دیواره مصلی در معرض نمایش عموم شهروندان قرار گیرد.

وی همچنین برگزاری یادواره 44 شهید هنرمند استان خبر داد و گفت: این یادواره در ایام دهه فجر با حضور هنرمندان و فرهنگیان استان برگزار می شود.

مشایخی در ادامه، برگزاری شش بزرگداشت مفاخر استان، برگزاری همایش تابلو فرش قرآنی، برگزاری جشنواره ادبیات داستانی و هنرهای تجسمی را از برنامه های آتی این اداره کل در دو ماهه پایان سال عنوان کرد.