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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

در استان مرکزی/

66 قطعه عکس از انقلاب اسلامی جمع آوری شد

66 قطعه عکس از انقلاب اسلامی جمع آوری شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی از برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: 66 قطعه عکس حاوی تاریخ انقلاب مربوط به سال 57 اراک جمع آوری شده است که به نمایش درمی آید.

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این عکسها که نقش کارگران، معلمین ، دانش آموزان،  دانشجویان و پایگاه های انقلاب، دانشگاه اراک و مساجد را در انقلاب تشریح می کنند با نام اراک در انقلاب سال 57 جمع آوری و اقدامات هنری روی آنها انجام شده است.

وی گفت: قرار است این عکسها به صورت بنر چاپ شده و در روز 22 بهمن با نصب بر دیواره مصلی در معرض نمایش عموم شهروندان قرار گیرد.

وی همچنین برگزاری یادواره 44 شهید هنرمند استان خبر داد و گفت: این یادواره در ایام دهه فجر با حضور هنرمندان و فرهنگیان استان برگزار می شود.

مشایخی در ادامه، برگزاری شش بزرگداشت مفاخر استان، برگزاری همایش تابلو فرش قرآنی، برگزاری جشنواره ادبیات داستانی و هنرهای تجسمی را از برنامه های آتی این اداره کل در دو ماهه پایان سال عنوان کرد.

کد مطلب 1504746

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