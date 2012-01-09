بزرگترین موزه کشاورزی در قزوین احداث می شود

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تا پایان سال 90 ، فاز نخست بزرگترین موزه کشاورزی کشور در شهر قزوین به پایان خواهد رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: این موزه در بنای تاریخی معروف به باغ سپهسالار با همکاری سازمان جهاد کشاورزی قزوین و میراث ‌فرهنگی استان با مرمت و آماده سازی به موزه کشاورزی اختصاص داده شد و طبق هماهنگی‌های به عمل آمده فاز نخست موزه تا پایان سال جاری به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وی همچنین یادآورشد: در حال حاضر تجهیزات و ابزار این موزه تهیه شده و پس از فراهم کردن اقدامات ایمنی و حفاظتی در دو فاز افتتاح خواهد شد.

بیرانوند در ادامه گفت: عمارت سپهسالار(سپهدار) در دوره قاجار توسط محمد ولی خان سپهسالار در دو طبقه ساخته شده که در خیابان فلسطین غربی قزوین و محوطه باغ تاریخی هزار جریب قرار دارد و از بناهای کوشکی زیبای قزوین به شمار‌ می رود.

بیرانوند افزود: در این موزه کلیه آثار کشاورزی به دست آمده در دوره های قدیم، ادوات کشاورزی دستی و سنتی و نمادهای آبیاری و کشت و داشت و برداشت در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.