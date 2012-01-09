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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

بیرانوند به مهر خبر داد:

بزرگترین موزه کشاورزی در قزوین احداث می شود

بزرگترین موزه کشاورزی در قزوین احداث می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: فاز اول بزرگترین موزه کشاورزی کشور تا پایان سال جاری در قزوین تکمیل شده و افتتاح می شود.

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تا پایان سال 90 ، فاز نخست بزرگترین موزه کشاورزی کشور در شهر قزوین به پایان خواهد رسید.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: این موزه در بنای تاریخی معروف به باغ سپهسالار با همکاری سازمان جهاد کشاورزی قزوین و میراث ‌فرهنگی استان با مرمت و آماده سازی به موزه کشاورزی اختصاص داده شد و طبق هماهنگی‌های به عمل آمده فاز نخست موزه تا پایان سال جاری به بهره ‌برداری می ‌رسد.
 
وی همچنین  یادآورشد: در حال حاضر تجهیزات و ابزار این موزه تهیه شده و پس از فراهم کردن اقدامات ایمنی و حفاظتی در دو فاز افتتاح خواهد شد.
 
بیرانوند در ادامه گفت: عمارت سپهسالار(سپهدار) در دوره قاجار توسط محمد ولی خان سپهسالار در دو طبقه ساخته شده که در خیابان فلسطین غربی قزوین و محوطه باغ تاریخی هزار جریب قرار دارد و از بناهای کوشکی زیبای قزوین به شمار‌ می رود.
 
بیرانوند افزود: در این موزه کلیه آثار کشاورزی به دست آمده در دوره های قدیم، ادوات کشاورزی دستی و سنتی و نمادهای آبیاری و کشت و داشت و برداشت در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
کد مطلب 1504758

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