30 هنرمند پیشکسوت صنایع دستی در قزوین مستمری می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا قاسمی در این باره اظهارداشت: با همکاری معاونت صنایع‌ دستی استان قزوین کارگاه‌های هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی با سابقه ای قریب به 50 الی 60 سال شناسایی و نسبت به ثبت اطلاعات و تهیه پرونده برای دریافت مستمری به هنرمندان این کارگاهها اقدام شده است.

وی با اشاره به تهیه 30 پرونده برای هنرمندان پیشکسوت استان یادآورشد: معاونت صنایع دستی برای حمایت معنوی و کمک‌های مالی به هنرمندان پیشکسوت و بهره‌مندی هنرمندانی که تحت پوشش هیچ ارگانی برای دریافت مستمری نبودند اقدام کرده و با تلاش و پیگیری‌های به عمل آمده موفق به تکمیل 18 پرونده و ارائه به شورای ارزیابی کشور شده است.

قاسمی همچنین با بیان شرایط هنرمندان برای دریافت مستمری گفت: این هنرمندان حداقل با 65 سال سن وسابقه ای نزدیک به 40 الی 50 سال فعالیت به دلیل کهولت سن و یا ابتلا به بیماری خاص توان تامین مخارج خانواده را ندارند .



وی ادامه داد: وظیفه این نهاد دولتی ایجاب می ‌کند تا با بررسی‌ و راهکارهای مناسب این هنرمندان را تحت پوشش قرار دهد.

معاون صنایع‌ دستی استان قزوین با اشاره به روند پرونده های مستمری بگیران پیشکسوت تصریح کرد: پرونده‌ صنعتگران پیشکسوت استان ابتدا در شورای ارزیابی معاونت صنایع‌ دستی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس برای ارزیابی نهایی به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ارسال شده تا در صورت تائید از مزایای مستمری بهرمند شوند.

قاسمی یادآورشد: هنرمندان پیشکسوت ارزشمند ترین مواریث باقی مانده از هنر و فرهنگ هستند که باید از این ذخیره های معنوی به بهترین وجه قدردانی و پاسداشت در شان زحمات این عزیزان صورت گیرد.