دولتهای نهم و دهم بیشترین توجه را در واگذاری امور به مردم داشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی روز یکشنبه در اولین همایش دفاتر پیشخوان خدمات روستایی و شهری استان البرز گفت: دراصل 44 قانون دو بخش مهم مردم و حاکمیت تعریف شده است که در دولت نهم و دهم، درصنعت و خدمات تمامی امور به مردم واگذار شود.

وی ادامه داد:‌ نکته دیگر دراین بحث کوچک کردن دولت با هدف چابک کردن آن بود که در این دولت شاهد کاهش وزرا ظرف یک هفته بودیم.

استاندار البرز با اشاره به کاهش وابستگی برنامه ریزی های کشوری به نفت واینکه امروز40 درصد از برنامه ریزی ها در بحث اعتباری از طریق مالیات و خارج از شبکه نفت صورت می گیرد گفت: کاهش مهاجرت به واسطه سفرهای ریاست جمهوری به مناطق مختلف کشور و توجه به استانهای محروم از دیگر دستاوردهای مهم دولت به شمارمی رود.

وی ادامه داد: ‌یکی از مشکلات در بحثهای مدیریتی جزیره ای عمل کردن برخی از مدیران است که با توجه به این نظام اقتصادی ایران اسلامی با نظام سرمایه داری به واسطه حفظ کرامت انسانی تمایز دارد و باید به این امر نیز رسیدگی کرد.

استاندار البرز افزود: دفاتر پیشخوان خدمات دولتی حرکت خوبی است که اعتماد عمومی را به طور گسترده فراهم کرده و افرادی که دراین بخش فعالیت دارند امین دولت و مردم هستند.

وی گفت: ‌البته کار در دفاتر پیشخوان خدمات دولتی روستایی سخت تراز شهری بوده و افرادی که دراین زمینه فعالیت می کنند باید پذیرای مشکلات ان نیز باشند .

دراین همایش تفاهم نامه های شرکت پست استان البرز با بنیاد مسکن، شرکت بیمه البرز و شرکت البسکو برای همکاری بیش از پیش منعقد شد.