هدر رفت منابع آبی در گلستان/ 95 درصد آبهای زیرزمینی برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت سد و آب بندان از جمله راهکارهای ذخیره آب های سطحی و جلوگیری از هدر رفت منابی است، اما این وضعیت در گلستان درحالیست که بیشتر سدهای استان در مناطق کم بارش واقع شده است.

اکنون به دلیل فراهم نبودن زیرساختها، درصد قابل توجهی از منابع آبی در بخش کشاورزی استان گلستان هدر می رود و طبق آمار در استان گلستان از 9.2 میلیارد متر مکعب حجم بارش ها تنها 2.4 میلیارد آب تجدید پذیر می شود.



در حال حاضر حدود 95 درصد پتانسیل آب زیرزمینی استان در حال برداشت است و با توجه به شرایط سفره‌های آب زیرزمینی امکان توسعه چندان در این بخش وجود ندارد.



آبهای زیرزمینی به بهره برداری رسیده استان از طریق 25 هزار حلقه چاه عمیق و سطحی و 360 رشته قنات برداشت می شود که حدود 200 هزار هکتار از اراضی استان سطح زیر کشت از طریق منابع آب زیرزمینی مشروب می شوند.

آبهای زیر زمینی توسط قنوات، چاه های عمیق، چاه های نیمه عمیق و چاه های کم عمق قابلیت استحصال دارد که در گلستان سالانه یک میلیون و 177 میلیون متر مکعب از پتانسیل آب زیر زمینی استخراج و مصرف می شود.

میزان پتانسیل آب سطحی حوضه های مختلف با توجه به شکل، اندازه، شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی و سایر موارد متفاوت است.



در حوضه آبریز گرگانرود 828 میلیون متر مکعب، در حوضه آبریز اترک سفلی (سهم ایران -گلستان)257 میلیون متر مکعب، در حوضه آبریز قره سو 100 میلیون متر مکعب، در حوضه آبریز شرق خلیج گرگان 40 میلیون متر مکعب و در حوضه آبریز نکارود علیا(سهم استان گلستان) 10 میلیون متر مکعب جریان دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه کشاورزان و مردم با مصرف بهینه آب می توانند به تولید محصول بیشتر و افزایش ذخایر منابع آب کمک کنند تاکید کرد: شفاف سازی کارها، صرفه جویی هزینه ها و افزایش بهره وری و تسریع در اجرای طرح های عمرانی از جمله اهداف و شعارهای مهم وزارت نیرو است که تلاش می شود این شعارها در شرکت آب منطقه ای استان نیز پیگیری و اجرا شود.



ایرج حیدریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش مدیریت آب شرق استان گفت: ثقل کارهای مهندسی رودخانه های ما در شهرستان کلاله است و در سال های اخیر سرمایه گذاری های خوبی در بخش آب این شهرستان انجام شده و طرح هایی نیز در زمینه تامین و مدیریت مصرف آب در این منطقه در حال انجام است.





حیدریان طرح های کنترل سیل و تامین و انتقال اب را از طرح های در حال اجرا در کلاله و مراوه تپه نام برد و افزود: بیشتر این طرح ها به صورت ملی در حال اجرا است.



وی با بیان اینکه نسل آینده باید آب تضمین شده برای حیات خود داشته باشد، از کشاورزان خواست تا از حفر چاههای غیر مجاز پرهیز کرده و از روش های نوین آبیاری برای اراضی کشاورزی خود استفاده کنند.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از اجرای طرح آبیاری تحت فشار در 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.



وی افزود: این طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد تصویب قرار گرفته و با حمایت استاندار در سال جاری اجرایی می شود.



وی با بیان اینکه اجرای طرح آبیاری تحت فشار با هدف استفاده مطلوب و بهینه از منابع اب در بخش کشاورزی صورت می گیرد تاکید کرد: استفاده از فن آوری های نوین آبیاری موجب استفاده مناسب از منابع آب و جلوگیری از هدر رفت آن می شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت خشکسالی بر بیشتر نقاط جهان حاکم بوده و تغییرات اقلیم سراسر جهان را در بر گفته است و همین امر شرایط سختی را برای تامین آب مورد نیاز مردم به وجود آورده است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه از 411 میلیارد متر مکعب حجم بارش های کشور تنها 130 میلیارد آن تجدید پذیر است گفت: در استان گلستان از 9.2 میلیارد متر مکعب حجم بارش ها تنها 2.4 میلیارد آب تجدید پذیر می شود.



وی با اشاره به منابع محدود تامین آب در گلستان یادآور شد: برای استفاده مطلوب از منابع آبی، طرح جامع آب در استان مطالعه شده است و تلاش می شود تا با اقدامات اساسی نیازهای این بخش را پیش بینی و تامین کنیم.



به گفته وی، ظرفیت حجم کل سدهای بزرگ 13 گانه مخزنی استان 286 میلیون متر مکعب بوده که در انتهای آذر ماه سال جاری با میزان ذخیره آب،73.11 میلیون متر مکعب در مقایسه با مدت مشابه سال های 88 و 89 به ترتیب 48.9 درصد و 46.2 درصد افزایش را نشان می دهد.



حیدریان با اشاره به اینکه تاکنون در سد گلستان شاهد بیشترین تغییرات حجم آبگیری بوده ایم، تصریح کرد: حجم آب این سد در پایان آذر ماه 21.10 میلیون متر مکعب بوده که برنامه ریزی جهت تحویل آب به شبکه این سد در دست اقدام است.



وی یادآور شد: حجم آبگیری مخازن سد وشمگیر و بوستان نیز در پایان آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: در این مدت شاهد رشد حجم آبگیری سد وثر نیز بوده ایم و روند این تغییرات در سدهای شهید چمران و دستغیب هم مناسب بوده است.



وی با بیان اینکه مدیریت صحیح آب موجود در سدهای استان, موجب کاهش مشکلات کشاورزان در فصل زراعی می شود، عنوان کرد: اعمال تدابیر صحیح در زمینه توزیع آب سدهای استان و هماهنگی جهاد کشاورزی و تعاوینهای آب بران در اعلام به موقع نیاز آبی و عقد قرار داد و تحویل حجمی آب، باعث کاهش خسارات خشکسالی در مواقع کم آبی می شود.



معاون حفاظت و بهربرداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: میزان بارش ها در سه ماهه اول آبی سالجاری در استان به 194 میلی متر رسید.



سید محسن حسینی افزود: خوشبختانه امسال میزان بارندگی نسبت سه ماه اول سال آبی گذشته بهتر بوده بطوری که در سه ماه پاییز 89 میزان بارشها کمتر از 60 میلیمتر بوده اما امسال با توجه به بارندگی های خوبی که در استان داشتیم این میزان به بیش از 194 میلیمتر رسیده است.



وی درباره میزان مخازن آبی استان افزود: در استان 13 سد مخزنی بزرگ و 300 سد مخزنی کوچک و آببندان وجود دارد که نسبت به سال قبل 25 میلیون متر مکعب افزایش ذخیره آب در سدهای بزرگ و 10 میلیون متر مکعب افزایش در سدهای کوچک و آببندها داشتیم.



وی یادآور شد: هر چند بارشهای خوبی امسال داشتیم اما بخش قابل توجه بارشها در غرب استان بوده و این در حالیست که سدهای بزرگ ما غالبا در شرق استان واقع شده است.

گلستان در بخشی از حوضه آبریز دریای خزر واقع شده است و بیش از دو هزار و 100 کیلومتر مربع وسعت دارد، 1.2 درصد از مساحت کشور و 11.7 درصد از مساحت حوضه آبریز دریای خزر را تشکیل داده و شامل حوضه های آبریز اترک سفلی، گرگانرود، قره سو، شرق خلیج گرگان و نکارود علیاست.