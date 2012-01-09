روزانه 30هزار مرسوله پستی در البرز جابجا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حمیدی در حاشیه اولین همایش دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، روستایی و شهری استان البرزبا بیان مطلب فوق گفت: 50 درصد از این مرسولات شامل مرسوله های پیشتاز و سفارشی هستند.

وی ادامه داد :‌ یکی ازمشکلات موجود در ارائه خدمات به مردم در زمینه توزیع مرسولات، نداشتن نشانی دقیق بوده که لازم است این امرمهم ازسوی شهروندان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.



مدیرکل پست استان البرز اظهارداشت:‌ اکنون سامانه تلفنی 140 برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان آماده شده که مردم درصورت وجود هر مشکلی در زمینه توزیع از جمله تاخیر جابجایی مرسولات می توانند از طریق این سامانه به مشکلات خود رسیدگی کنند.



وی اضافه کرد:‌ برای مرسولات پستی ویژه نیز سامانه تلفنی 193 برای ارائه خدمات به مردم آماده شده است.



حمیدی گفت:‌ شرکت پست استان البرز به منظور رفع مشکل نشانی در جابجایی مرسولات با همکاری شهرداری اقدام به ثبت کد ده رقمی برای شهروندان کرده که متقاضیان با مراجعه به شعبه مرکزی این شرکت می توانند از خدمات لازم دراین زمینه نیز بهره گیرند.



