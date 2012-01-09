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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

فرهادی عنوان کرد:

بررسی بیش از 2 هزار طرح اشتغال زائی و معرفی آنها به بانک ها

بررسی بیش از 2 هزار طرح اشتغال زائی و معرفی آنها به بانک ها

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز گفت: تاکنون بیش از 2 هزار طرح اشتغال زایی در کارگروه اشتغال بررسی شده و به بانک‌ها برای دریافت وام معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی درباره  داشتن مقام نخست بیکاری در استان البرز در بین سایر استان‌ها گفت: از عمده دلایل وجود بیکاری در استان ، مهاجرت پذیری استان بوده که در سال گذشته 4.7 درصد برآورد شده که خوشبختانه با تخصیص امکانات در کل کشور و عدالت محوری دولت خدمتگزار نهم و دهم این آمار سیر نزولی طی و در حال حاضر به حدود 3.5 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد:  برای کاهش بیکاری در استان دو هزار طرح صنعتی اشتغال‌زا در استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در کارگروه مربوطه تصویب و به بانک‌های استان  برای تسهیلات و دریافت وام بانکی معرفی شدند که با آغاز به کار این طرح ها جمع کثیری از بیکاران استان صاحب شغل خواهند شد.
 
 
کد مطلب 1504780

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