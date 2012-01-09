بررسی بیش از 2 هزار طرح اشتغال زائی و معرفی آنها به بانک ها

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی درباره داشتن مقام نخست بیکاری در استان البرز در بین سایر استان‌ها گفت: از عمده دلایل وجود بیکاری در استان ، مهاجرت پذیری استان بوده که در سال گذشته 4.7 درصد برآورد شده که خوشبختانه با تخصیص امکانات در کل کشور و عدالت محوری دولت خدمتگزار نهم و دهم این آمار سیر نزولی طی و در حال حاضر به حدود 3.5 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: برای کاهش بیکاری در استان دو هزار طرح صنعتی اشتغال‌زا در استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در کارگروه مربوطه تصویب و به بانک‌های استان برای تسهیلات و دریافت وام بانکی معرفی شدند که با آغاز به کار این طرح ها جمع کثیری از بیکاران استان صاحب شغل خواهند شد.



