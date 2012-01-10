موفقیت محققان کشور در تولید دارو از شیر شنگول/ درمان هموفیلی

رحمان فاخری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحقیقات بر روی بزهای تراریخته تولید شده در پژوهشگاه رویان افزود: بزهای تراریخته تولید شده با نامهای "شنگول" و "منگول" حاوی پروتئین فاکتور 9 انعقادی هستند از این رو درصدد بودیم تا این پروتئین را در شیر این بزها بیان کنیم.

مسئول آزمایشگاه مزرعه رویان جهاد دانشگاه به وضعیت باردار شدن بزهای تراریخته شنگول و منگول اشاره کرد و اظهار داشت: شیر "شنگول" با به دنیا آمدن بزغاله آن جمع آوری و پروسه های تخلیص پروتئین از شیر انجام شد.



وی با اشاره به نتایج نهایی مراحل خالص سازی، خاطر نشان کرد: نتایج نهایی حاکی از آن بود که بیان فاکتور 9 انعقادی انسانی در شیر تایید شده و میزان بیان در حد مطلوبی است.



فاخری با وضعیت منگول، یادآور شد: بزغاله "منگول" نیز در فروردین ماه سال جاری به دنیا آمد که شیر این بز نیز جمع آوری و ذخیره سازی می شود تا مراحل خالص سازی پروتئین از شیر انجام شود.



مسئول مرکز رشد رویان همچنین از انجام آزمایشهایی برای تایید بیان فاکتور 9 انعقادی در شیر خبر داد و اضافه کرد: برای این منظور آزمایشهایی برای انعقاد خون با این فاکتور انجام شد و نتایج آزمایشها نشان داد که بیان ژن فاکتور 9 انعقاد انسانی اتفاق افتاده است.



وی با بیان اینکه فاکتور 9 انعقادی برای درمان بیماران مبتلا به هموفیلی نوع B استفاده می شود، افزود: اینکه بخواهیم این فاکتور را به عنوان دارو در اختیار مبتلایان قرار دهیم پروسه ای است که باید پروسه های مربوط به تاییدیه های وزارت بهداشت و روشهای تولید آن طی شود.



فاخری با تاکید بر اینکه روشهای به کاربرده شده در تولید فاکتور 9 انعقادی برای اولین بار در کشور بوده است، توضیح داد: روشهایی که برای تولید این فاکتور انجام شد برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است و تاکنون چنین روشی که بخواهیم دارویی را از طریق حیوان تولید کنیم به کار برده نشده بود.