مدیران مدارس در استقرار ساختار جدید نظام آموزشی نقش اساسی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه عبداللهی در گردهمایی آموزشی توجیهی معاونان آموزشی ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان کردستان به تبیین و تشریح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پرداخت و گفت: مدیران در تبیین نظام جدید آموزشی در استان نقش مهمی را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: نظام آموزش کنونی دارای کاستی هایی است و همین کاستی ها و مطالبه مردم و خواست جامعه عاملی در راستای ایجاد تحول در آموزش و پرورش بود که در سند تحول بنیادین سعی شده تمام این کاستی ها برطرف شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: سند تحول بنیادین با 23 هدف و 132 راهکار در این راستا ارائه شده است و انتظار می رود به همت تمام دست اندرکاران تعلیم و تربیت زمینه برای اجرایی شدن مناسب این سند فراهم شود.

عبداللهی در ادامه افزود: یکی از این راهکارها تغییر ساختار نظام آموزشی است که با هدف فراهم کردن زمینه تحول بنیادین برای استقرار نظام آموزش و پرورش، مناسب سازی ساختار نظام آموزشی با ویژگی های روانی و سنی دانش آموزن و افزایش کارایی و اثربخشی نظام آموزشی تدوین شده است.

وی مهندسی افکار عمومی را از مهمرین وظایف در راستای ایجاد بستر مناسب برای اجرای طرح 3-3-6 عنوان کرد و گفت: برگزاری جلسات توجیی برای مدرسان خانواده و مدیران مدارس نقش اساسی را در تحول بنیادین دارد و این امر می تواند به بستر سازی، اطلاع رسانی و همراهی والدین دانش آموزان به خصوص دانش آموزان پایه پنجم کمک کند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان در بخش پایانی سخنان خود بر احصای آمار دانش آموزان پایه اول تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی فضا و نیروی انسانی بر این مبنا شد.