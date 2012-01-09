بررسی اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه

علی عسکری در گفتگو با مهر درباره اخذ مالیات از مسکن خالی گفت: وزارت راه و شهرسازی برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه لایحه ای را تنظیم و ارائه کرده است که این لایحه در مراحل بررسی قرار دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اصلاحیه قانون مالیاتی افزود: با آماده شدن اصلاحیه و بررسی آن در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، لایحه به مجلس ارائه می شود که امید است ظرف چند ماه آینده این کار عملیاتی شود.

وی طرح جامع مالیاتی را یکی از فرآیندهایی عنوان کرد که در اصلاحیه قانون مالیات ها مد نظر است و در عین حال افزود: این پروژه قصد دارد که از فرار مالیاتی جلوگیری کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه با طرح جامع مالیاتی علاوه بر شناسایی بنگاههای اقتصادی، فعالان اقتصادی شناسایی می شوند، تصریح کرد: در این طرح برای تمام فعالان اقتصادی شماره و کد اقتصادی و شناسایی تعریف خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: در اصلاحیه قانون نقل و انتقال صوری املاک مورد توجه قرار گرفته است و از این امر جلوگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، 800 هزار خانه خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد که تاکنون اقدام موثری برای ورود این خانه ها به بازار اجاره و فروش انجام نشده است.