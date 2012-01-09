سامانه هوشمند تشخیص حروف بر خط دستنویس فارسی اختراع شد

وحید قدس مخترع این سامانه در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این سامانه قابلیت دریافت همه حروف الفبای فارسی را دارد و سپس آن را با نمونه های آموزش دیده تطبیق داده و درست و نادرست بودن آن را اعلام می کند.



وی با اشاره به وجود نداشتن نمونه فارسی این سیستم اظهار داشت: آموزش و پرورش می تواند برای بهبود رسم الخط دانش آموزان ابتدایی از این سامانه استفاده کند .



به گفته قدس برای تلفن های لمسی تولید داخل هم می تواند برای دادن رمز ورود از آن استفاده کرد.



این مخترع با بیان اینکه این سامانه گفتاری هم هست افزود: سامانه مذکور قابلیت استفاده برای نابینایان را هم دارد.



قدس این سامانه را طی دو سال با هزینه دویست میلیون ریال ساخته است که البته در صورت تولید انبوه این هزینه به کمتر از صد هزار ریال تقلیل می یابد.



وی افزود: سامانه هوشمند تشخیص حروف بر خط دستنویس فارسی به شماره 72336 در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است .