كنجكاوي خبرنگاران براي گرفتن ليست تيم ملي از ايوانكوويچ / پيرواني بازهم به سمت پروين نرفت

به گزارش خبرنگار" مهر" ديدار تيم هاي پرسپوليس و پيكان درحالي از ساعت 45/16 دقيقه آغاز شد كه ورزشگاه آزادي يكي از سردترين روزهاي خود را پشت سر گذاشت.

* تا دقايقي قبل از شروع اين ديدار حدود 10 هزا تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند اما به محض شروع اين ديدار تعداد تماشاگران به بيش از 15 هزار نفررسيد.

* قبل از شروع اين ديدار مراسم پرفيض دعاي عرفه از طريق اسكوربرد ورزشگاه آزادي براي حاضران در ورزشگاه به طور مستقيم پخش شد.

* به هنگام گرم كردن بازيكنان دو تيم ، افشين پيرواني كاپيتان پيكان با اكثر بازيكنان پرسپوليس روبوسي كرد اما بهروز رهبري فرد و چند بازيكن ديگر به سمت او نرفتند.

* بازي دو تيم پرسپوليس و پيكان با چهار دقيقه تاخير و به قضاوت فريدون اصفهانيان آغاز شد.

* داور اين ديدار يكي از سريعترين كارت زرد هاي فوتبال جهان را به مجتبي سرآسيابي نشان داد. اين مدافع در ثانيه 22 باسرنگون كردن پژمان جمشيدي كارت زرد گرفت.



* افشين پيرواني و بهروز رهبري فرد به عنوان كاپيتان هاي دو تيم به هنگام انجام مراسم آغاز بازي رفتار بسيار سردي با يكديگر داشتند.

* كاپيتان سابق پرسپوليس مثل ديدار رفت بازهم به سمت نيمكت اين تيم نرفت. رابطه پيرواني و پروين همچنان سرد و تيره است.

* برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان كه به همراه حسين فركي و فخرالدين بگوويچ از جايگاه خبرنگاران شاهد اين ديدار بود در طول حضورش بارها مورد سوال خبرنگاران براي پي بردن به اسامي دعوت شدگان تيم ملي قرار گرفت.

* فرهاد كاظمي سرمربي تيم فوتبال پيكان به هنگام رفتن به سالن كنفرانس با صداي بلند بازيكنانش را به نداشتن شخصيت بردن خطاب كرد. او در پايان مصاحبه خود با چند خبرنگار درگيري لفظي پيدا كرد.

* حامد كاويانپور هافبك مصدوم پرسپوليس و كريم باقري بازيكن محروم اين تيم با حضور در ورزشگاه ديدار تيمشان را از نزديك تماشا كردند.

* محمدرضا مهدوي ، محمد محمدي ، پژمان جمشيدي ، علي انصاريان و رضا جباري بازيكناني بودند كه به سمت نيمكت پيكان رفتند و از فرهاد كاظمي اجازه باز گرفتند اما از بازيكنان پيكان هيچكدام به سمت نيمكت پرسپوليس نرفتند.

* در اين ديدار يحيي گل محمدي ، محمدرضا مهدوي ، بهروز رهبري فرد و جواد كاظميان از پرسپوليس و مجتبي سرآسيابي مدافع پيكان ازفريدون اصفهانيان كارت زرد دريافت كردند.