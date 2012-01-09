ورود بی رویه پسابهای سمی به رودخانه های گیلان/ دردی که درمان نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا که آبهای سطحی منابع اصلی تامین کننده آب برای مصارف مختلف خانگی، شهری، کشاورزی و صنعتی را تشکیل می دهند، بنابراین آلوده شده آنها توسط انواع آلایندهها از قبیل زه آبهای اراضی کشاورزی، پسابهای صنعتی، شهری و خانگی اثرات سوء و جبران ناپذیری بر این منابع حیاتی وارد می کند و از طرفی سلامتی و بهداشت جوامع را به خطر می اندازد، اگر چه تصفیه و سالم ساختن مجدد آن سبب صرف هزینه گزافی خواهد شد.

همچنین از مهمترین اثرات ورود پساب به رودخانه می توان به کاهش اکسیژن محلول، پیدایش بوهای زننده در اثر اکسیداسیون غیرهوازی، مهاجرت یا مرگ ومیر آبزیان، ممانعت از نفوذ نور خورشید برای انجام عمل فتوسنتز، ورود مقادیر زیادی مواد مغذی مانند ترکیباته ازته و فسفاته و ورود عوامل بیماریزا به آب را اشاره کرد.

هر ساله ورود حجم پسابهای سمی و خطر ناک به رودخانه های گیلان بیشتر می شود

در سالهای اخیر اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و صنعتی در گیلان بویژه اطراف رودخانه ها بدون در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی آنها همراه با رشد روزافزون جمعیت موجب شده است که حجم پسابهای صنعتی، شهری و زه آبهای کشاورزی که به رودخانه ها می ریزد، هر ساله افزایش یابد.

مدیرکل محیط زیست گیلان در این باره گفت: بیشترین حجم فاضلاب وارده به تالابها، دریا و رودخانه فاضلابهای شهری و کشاورزی تشکیل می دهند اما به لحاظ درجه سمیت و خطر، فاضلابهای صنعتی هستند.

امیر عبدوس افزود: نمونه برداری که ماهانه و سالانه از هر واحد صنعتی انجام شود اگر خارج از استاندارد بودن میزان کیفیت فاضلاب این واحد را نشان دهد، برخورد قضایی خواهد شد.

وی همچنین عمده ترین مشکل زیست محیط استان را آلودگی آب عنوان کرد و اظهارداشت: گیلان بیشترین حجم آبهای زیر زمینی را در کشور دارد.

فاضلابهای صنعتی، شهری، کشاورزی و بیمارستانی آبهای زیر زمینی و ساحلی را تهدید می کند

مدیرکل محیط زیست گیلان با بیان اینکه سطح سفره های آبهای زیر زمینی استانهای شمالی به ویژه گیلان بالاست، گفت: فاضلابهای صنعتی، شهری، کشاورزی و بیمارستانی آبهای زیر زمینی و ساحلی را به شدت تهدید می کند.

وی افزود: اقدامات موثر و گسترده ای در سطح استان برای بهبود این وضعیت نیاز است که باید مردم و مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

عبدوس با عنوان اینکه بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی عمده ترین مشکل دفع پسماند در گیلان است، گفت: براساس ضوابط دفن بهداشتی پسماندها هیچ نقطه ای برای دفن پسماند در استان وجود ندارد و در تمامی 31 مرکزدفن پسماند گیلان، دفن غیر بهداشتی انجام می شود.

وی یادآورشد: سفره های آبهای زیر زمینی آلوده هستند اما میزان آلودگی بر اساس استانداردها و مقادیر مجاز از سوی آب و فاضلاب شهری، روستایی و شرکت آب منطقه ای گیلان بررسی می شود اگر از آن حد استاندارد آلودگی بالاتر باشد باید به مردم اطلاع رسانی تا مردم از آب چاه استفاده نکنند.

به هر حال آب شرط وجود حیات است و عمده واکنشهای شیمیایی در محیط آبی صورت می‌ گیرد، آب به دلیل پاره ای خواص ویژه اساسی نقش تنظیم کننده‌ ای در طبیعت داشته و آن را در برابر تغییرات ناگهانی دما حفظ می ‌کند.

آب بعد از مصارف گوناگون خانگی، کشاورزی، صنعتی و غیره تبدیل به پساب می ‌شود، برای جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست توسط این پسابها باید راهکارهای برای تصفیه و استفاده مجدد از آنها اتخاذ کرد.

در این رابطه یک کارشناس مسائل زیست محیطی با اشاره به اینکه آبهای آلوده‌ ای که در کارخانجات و مراکز صنعتی تولید می شود به ‌شدت سمی هستند، گفت: فاضلابهای صنعتی نسبت به نوع صنایع، ترکیبات شیمیایی مختلفی دارند و وقتی وارد دریاها می ‌شوند، باعث آلودگی آب و مرگ آبزیان می شوند.

آرسنیک، سرب، کادمیم و جیوه مهمترین ترکیبات پسابهای صنعتی هستند

علی جعفری افزود: بسته به نوع کارخانه ‌ها و محصول تولیدی، ترکیبات شیمیایی و درصد آنها در پسابهای صنعتی متفاوت است اما از مهمترین این ترکیبات می ‌توان به آرسنیک، سرب، کادمیم و جیوه اشاره کرد.

وی اظهارداشت: این مواد از طریق پساب کارخانجات تهیه کاغذ، پلاستیک، مواد دفع آفات نباتی و استخراج معادن وارد آبهای جاری و محیط زیست می ‌شود.

این کارشناس مسائل زیست محیطی به فاضلابهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این فاضلابها، سموم کشاورزی مانند هیدروکربنهای هالوژنه، DDT ، آلودین، ترکیبات فسفردار از قبیل پاراتیون وجود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه ترکیبات هالوژنه بسیار خطرناک هستند، افزود: هنگامی که این ترکیبات توام با آب کشاورزی در لایه ‌های زمین نفوذ یا به بیرون از محیط کشاورزی هدایت شوند، باعث ایجاد فاضلابهای کشاورزی فوق‌ العاده خطرناک خواهند کرد.

جعفری ادامه داد: در پسابهای شهری انواع موجودات ریز، میکروبها و ویروس‌ ها و چند نوع مواد شیمیایی معین وجود دارد که عمده‌ ترین آن آمونیاک و نیز مقداری اوره است.

ترکیبات هالوژنه بسیار خطرناک هستند

وی اظهارداشت: این فاضلابها باید از مسیرهای سر بسته به محل تصفیه هدایت و برای خنثی سازی محیط قلیایی این فاضلابها که محیط مناسب برای رشد و نمو میکروبهاست، از کلر استفاده ‌شود.

وی همچنین به انواع آلایندههای موجود در فاضلابهای شهری از قبیل آلاینده بیولوژیکی و شیمیایی اشاره کرد و افزود: آلاینده بیولوژیکی از دفع پسابهای بیمارستانی و مراکز بهداشتی شهری ناشی می ‌شود.

وی یادآورشد: بیشتر آلاینده های شیمیایی از دفع پسابهای خانگی شامل مصرف شویندههاست که روز به روز مصرف آنها بیشتر می ‌شود، این آلایندهها به دلیل وجود عامل حلقوی در ساختمان مولکول شوینده غیرقابل تجزیه بیولوژیکی در تصفیه‌ خانه ‌ها هستند.

بدون شک آب و فاضلابها برای استفاده و برای برگشت به محیط یا استفاده مجدد نیاز به تصفیه دارند، روشهای مختلفی برای تصفیه آبها و فاضلابها وجود دارد که بسته به مصارف آب و نوع آلودگی از این روشها استفاده می ‌شود، عمده‌ ترین‌ روشهای تصفیه آب شامل تصفیه مکانیکی آب، تصفیه شیمیایی آب، تصفیه آب به روش اسمز معکوس، تصفیه بیوشیمیایی آب و فیلتراسیون آب است.