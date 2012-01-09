فحاشی تماشاگران روحیه بازیکنان گیتی پسند را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مومنی مقدم یکشنبه شب پس از پیروزی 3 بر 2 گیتی پسند مقابل آلومینیوم در دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر والیبال در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: متاسفانه از ابتدای مسابقه تماشاگران با حرفهای رکیک و فحاشی به بازیکنان و مربیان گیتی پسند توهین کردند و این مسئله موجب کاهش روحیه بازیکنان تیم ما شده بود.

وی ادامه داد: فدراسیون والیبال باید در این خصوص چاره اندیشی کند تا با فرهنگ سازی در ورزشگاهها دیگر شاهد توهین به بازیکنان ملی پوش نباشیم.

سرمربی تیم والیبال گیتی پسند اصفهان در ادامه به انداختن نور لیزر به چشم بازیکنان این تیم اشاره کرد و افزود: این درست نیست که یک تیم به هر شیوه ای بخواهد در مسابقه پیروز شود و متاسفانه تماشاگران با انداختن نور لیزر در چشم بازیکنان ما و همچنین فحاشی مشکلات فراوانی را برای گیتی پسند ایجاد کردند.

مومنی مقدم در خصوص برنامه های این تیم برای نیم فصل دوم گفت: در ورزش گروهی تیمها دچار نوساناتی می شوند که این مسئله برای گیتی پسند هم پیش آمد اما در نیم فصل دوم با رفع ایرادات به دنبال جبران نتایج نیم فصل نخست هستیم.