دمشق با ناظران همکاری مناسبی دارد/ ماموریت ناظران طولانی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد الدابی" در گفتگو با روزنامه آبزرور اظهار داشت: در برهه اخیر که ماموریت ناظران عرب در سوریه آغاز شده شاهد همکاری کافی از سوی مقامات دمشق بوده ایم.

رئیس سودانی هیئت ناظران عرب در سوریه تاکید کرد: این برای نخستین بار است که اتحادیه عرب دست به اجرای چنین ماموریتی می زند. البته هنوز برای ارائه نظر در این باره (وقایع سوریه) به فرصت نیاز داریم.

الدابی با اشاره به حضور ناظران عرب در سوریه و حضور آنها در شهرهای مختلف افزود: ماموریتهای این چنینی به زمان بیشتری نیاز دارد. شما مشاهده می کنید که ماموریت هیئت ناظران اتحادیه آفریقا در سودان از سال 2004 آغاز شده و این هیئت همچنان در این کشور حضور دارد.

وی افزود: من نمی توانم بگویم ماموریت ناظران در سوریه چه مقدار زمان می برد.

خاطرنشان می شود هیئت ناظران عرب از دوهفته پیش به سوریه اعزام شده و با حضور در مناطق مختلف این کشور به تهیه گزارش مشغول است. این هیئت گزارشهای خود را به تناوب برای دبیرکل اتحادیه عرب و مقامات سوری ارسال می کند اما تاکنون نتیجه گیری خاصی از آن اعلام نشده است.