22 فیلم برای جشنواره تولیدات مراکز استانهای حوزه هنری ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شیروانی با بیان اینکه این استان با 22 فیلم کوتاه از تولیدات حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در سومین جشنواره تولیدات حوزه هنری کشور شرکت می کنند، گفت: این آثار تاکنون در جشنواره های متعددی حضور داشته و جوایزی را هم در بخش های مختلف فیلم از آن خود کرده اند.

وی افزود: فیلم "خانه فاطمه کجاست" از تولیدات حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در جشنواره دوم تولیدات استانی حوزه هنری مقام نخست را کسب کرد و تاکنون در جشنواره های مختلفی چون فیلم برلین، الغدیر نجف، رحمت و جشنواره فیلم فجر خوش درخشیده است‏.

جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخش های تازه های نشر، رسانه های دیجیتال، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی و مطالعات و فرهنگ پایداری اردیبهشت 1391 در کرمانشاه برگزار می شود.

