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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۵

از چهارمحال و بختیاری/

22 فیلم برای جشنواره تولیدات مراکز استانهای حوزه هنری ارسال شد

22 فیلم برای جشنواره تولیدات مراکز استانهای حوزه هنری ارسال شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری چهار محال و بختیاری گفت:22 فیلم کوتاه از استان برای حضور در سومین جشنواره سراسری آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شیروانی با بیان اینکه این استان با 22 فیلم کوتاه از تولیدات حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در سومین جشنواره تولیدات حوزه هنری کشور شرکت می کنند، گفت: این آثار تاکنون در جشنواره های متعددی حضور داشته و جوایزی را هم در بخش های مختلف فیلم از آن خود کرده اند.

وی  افزود: فیلم "خانه فاطمه کجاست" از تولیدات حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در جشنواره دوم تولیدات استانی حوزه هنری مقام نخست را کسب کرد و تاکنون در جشنواره های مختلفی چون فیلم برلین، الغدیر نجف، رحمت و جشنواره فیلم فجر خوش درخشیده است‏.
 
جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخش های تازه های نشر، رسانه های دیجیتال، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی و مطالعات و فرهنگ پایداری اردیبهشت 1391 در کرمانشاه برگزار می شود.
 
کد مطلب 1504890

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