رهایی دختر جوان از اسارتگاه مخوف باند وحشت

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل مردی با مراجعه به ماموران پلیس مشهد از ناپدید شدن مرموز دختر 18 ساله اش خبر داد و گفت: نیلوفر دو روز قبل برای دیدن یکی از دوستانش از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. در این مدت به خانه تمام دوستانش زنگ زدیم اما هیچکس از او خبر نداشت.

پس از این شکایت تیمی از ماموران تحقیقات برای یافتن دختر جوان را آغاز کردند تا اینکه تماس مرد ناشناسی با شاکی روند رسیدگی به پرونده را وراد مرحله تازه ای کرد.

مرد ناشناس ادعا کرده بود از مخفیگاه نیلوفر اطلاع دارد و برای اعلام آن یک میلیون تومان می خواهد.

ماموران پس از اطلاع از پدر نیلوفر خواستند به بهانه پرداخت پول با متهم قرار بگذارد. سپس محل قرار به محاصره نامحسوس پلیس درآمد.

سرانجام پسر جوانی در محل قرار حاضر شد که ماموران در عملیات ضربتی دستگیرش کردند.

متهم پس از انتقال به کلانتری هاشمی نژاد در ابتدا منکر هرگونه جرمی شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: من عضو یک باند شرور هستم که با فریب دختران جوان، آنها را از خانه فراری داده و سپس از خانواده قربانیان خود اخاذی می کنیم.

در ادامه مخفیگاه متهمان زیر نظر گرفته شد و نیلوفر همراه یکی دیگر از اعضای باند شناسایی و دستگیر شدند.

نیلوفر که به شدت مورد شکنجه اعضای این باند قرار گرفته بود در جریان تحقیقات گفت: حدود یک ماه قبل با یکی از اعضای این باند به نام سعید آشنا شدم. او با حرف هایش توانست مرا فریب دهد. تصور می کردم او بهترین زندگی را برایم می سازد. با اصرار او تصمیم به فرار از خانه گرفتم. یک روز صبح وسایلم را جمع کردم و به بهانه دیدن دوستم از خانه خارج شدم.

سعید به دنبالم آمد و مرا به خانه ای قدیمی برد. درآنجا چند پسر دیگر نیز حضور داشتند. خواستم از آنجا فرار کنم اما دیر شده بود. سعید و همدستانش به سویم حمله ور شده و مرا به شدت کتک زدند. اعضای این باند فقط بدنبال سو استفاده از من بودند و به این شیوه دختران را فریب داده و به مخفیگاه مخوف خود می کشاندند. آنها با کارهایی خود باعث می شدند دیگر طعمه ها نتوانند به بازگشت به خانه فکر کنند.

هم اکنون تحقیقات گسترده ای برای دستگیری اعضای فراری این باند مخوف آغاز شده است.