اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از برگزاری 383 مراسم زیارت اربعین حسینی در سطح این استان خبر داد.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری یادآور شد: در روز اربعین حسینی 383 هیئت مذهبی استان اقدام به برگزاری مراسم زیارت اربعین حسینی می کنند.

وی بیان کرد: در این برنامه‌ها اعضای هیئت های مذهبی استان حضور فعالی دارند و انتظار می رود که اقشار مختلف مردم نیز در این برنامه ها مشارکت فعالانه ای داشته باشند.

شبکه تبلیغ مدارس گامی در افزایش شاخصه‌های کیفیت در عرصه‌های فرهنگی

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: شبکه ملی تبلیغ مدارس گامی حیاتی برای استفاده از فرصت‌های تبلیغی در مدارس و افزایش شاخصه‌های کیفیت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود.

حجت الاسلام مصائبی عنوان کرد: این شبکه متشکل از طلاب و روحانیون خواهر و برادر است که با برنامه‌ ریزی از طریق شورای سیاست‌گذاری تحت نظارت مجری و با هماهنگی مدیر و معاون پرورشی مدرسه به طور مستمر در مراکز آموزشی حضور فعال دارند و با ارتباط ‌گیری عاطفی نسبت به رفع مشکلات و معضلات روحی، اخلاقی و تربیتی دانش‌ آموزان تلاش می‌ کنند.

وی بیان کرد: اجرای طرح یاد شده موجب انسجام ‌دهی و ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین نیروهای عمل کننده در تبلیغ دانش‌ آموزی می ‌شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: در دستورالعمل اجرایی این طرح ساختار و ماموریت‌های اصلی دبیرخانه شبکه ملی تبلیغ مدارس، فرآیندهای اصلی در شبکه ملی تبلیغ مدارس، تحلیل فرآیندهای اصلی و ساختار دبیرخانه تشریح شده است.

پرونده اساتید گفتمانهای دینی سقز تکمیل شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز از شناسائی و معرفی اساتید گفتمان های دینی این شهر به استان خبر داد.

حجت الاسلام محمد وحیدی با بیان این خبر اظهار داشت: پرونده و مشخصات 12 نفر از اساتید گفتمان های دینی که اغلب بومی هستند توسط این اداره تکمیل و برای اقدامات بعدی در اجرای گفتمان های دینی به اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان ارسال شد.

وی افزود: اساتید ضمن مراجعه حضوری به اداره تبلیغات اسلامی سقز شخصا نسبت به تکمیل فرم مشخصات فردی اقدام کردند و این اداره در زمینه جذب و شناسائی و تعامل با اساتید گفتمان ها گام مثبت برداشته است.