ترویج مبانی دینی و اعتقادی در فضای دانشگاهی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی شیخ الاسلام در دیدار با سرپرست و معاونان دانشگاه پیام نور کردستان در سنندج، اظهار داشت: ترویج مبانی دینی و اعتقادی در جامعه و آشنا کردن جوانان با آموزه های دینی از جمله ضروری ترین فعالیت هایی است که باید در مراکز دانشگاهی مورد نظر قرارگیرد.

وی افزود: دانشگاه ها به عنوان پایگاه های اصلی تولید فکر و اندیشه از جایگاه ویژه ای برای فرهنگ سازی و توسعه مبانی فرهنگی برخودار هستند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه کردستان بیان کرد: دانشگاه پیام نور با اکثریت دانشجویان بومی جمعیت ده ها هزار نفری در همه شهرستان های استان از ظرفیت ویژه ای برای ترویج مبانی فرهنگی و دینی برخودار است و انتظار می رود همچون دیگر دانشگاه های پیام نور کشور شاهد راه اندازی دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه در کردستان باشیم.

حجت الاسلام شیخ الاسلام عنوان کرد: راه اندازی دفتر نهاد رهبری در پیام نور کردستان در دست بررسی است و با توجه به پیگیری های صورت گرفته در آینده ای نزدیک این مهم عملی می شود.

وی در پایان گفت: شیوه آموزش غیرحضوری دانشجویان در مراکز پیام نور و عدم خوابگاه های دانشجویی برای دانشجویان این دانشگاه از جمله مواردی است که در ساماندهی فعالیت های فرهنگی تاثیرگذار است که باید با تمهیدات به عمل آمده شاهد ارتقاء روز افزون فعالیت های فرهنگی و دینی در این دانشگاه باشیم.

در ابتدای این دیدار سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این مرکز آموزش عالی در استان را ارائه کرد.