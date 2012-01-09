اشتغالزایی در قروه 109 درصد تحقق یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در نشست هم اندیشی با جوانان منتخب شهرستان قروه افزود: در زمینه اشتغالزایی، طرح ها و سرمایه گذاری های مطلوبی در این شهرستان صورت گرفته است که به زودی ثمرات و نتایج آن دیده می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: کارگروه های اشتغال به تبیین مشکلات جوانان در بخش های مختلف اجتماعی، ورزشی، علمی، فرهنگی و دینی از منظر جوان می پردازد و راهکارهای سازنده نیز در این راستا با مشارکت و هم فکری خود جوانان ارائه می شود.

فرماندار قروه با بیان اینکه بینش و بصیرت جوانان امروزی بسیار کامل تر از نسل های گذشته است، ادامه داد: تمامی سرمایه گذاری ها باید بر محوریت نسل جوان به عنوان نسل آینده ساز باشد که در شکل گیری، تداوم و رشد علمی انقلاب اسلامی بیشترین تاثیرگذاری را داشته است.

فخری با اشاره به اینکه 99 درصد شهدای انقلاب در سنین جوانی به فیض عظمای شهادت نائل آمده اند، گفت: امروز رهروان جوان این شهدا در سراسر ایران اسلامی با جان و دل از ارزش های مکتب اسلام و انقلاب اسلامی دفاع و زمینه رشد و تعالی بیشتر ایران اسلامی را فراهم می کنند.

وی در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری در استان کردستان افزود: حضور حداکثری مردم در این انتخابات که انتخابتی سرنوشت ساز در سطح ملی و بین المللی است با مشارکت گسترده جوانان فراهم می شود تا یک بار دیگر دوستداران انقلاب اسلامی امیدوارتر و دشمنان داخلی و خارجی مایوس تر شوند.

فخری اظهار داشت: انتخابات حق تعیین سرنوشت ملت توسط خود آنان است و اگر ملت در این راستا کوتاهی کند، اراده هایی خارج از بطن مردم این سرنوشت را برای آنان رقم می زند.

در ادامه جوانان حاضر در این نشست نیز مهمترین مطالبات خود را از جمله در حوزه های اشتغال، ایجاد مراکز تفریحی، ایجاد رشته های دانشگاهی منطبق با بازار کار و تقویت زیرساخت های علمی و فرهنگی عنوان کردند.