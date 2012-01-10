شوق کربلا زوار را چادرنشین شلمچه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از حدود یک هفته قبل و در آستانه اربعین حسینی، مردم فراوانی که قصد تردد انفرادی و یا گروهی از طریق مرز شلمچه به کشور عراق را دارند هجوم بی سابقه ای به این نقطه مرزی آورده اند تا خود را در موعد مقرر به حرم امام حسین(ع) برسانند ولی این استقبال بی سابقه باعث شده معطلی فراوانی برای زائران به وجود بیاید.

اغلب زائران حداقل یک روز در منطقه شلمچه و برای عبور از مرز در این نقطه معطل می شوند زیرا حجم خروجیها بسیار بالاست و امکانات و نیروهای موجود در منطقه جوابگوی این حجم عظیم مردمی نیستند.



در روزهای عادی، روزانه دو تا سه هزار نفر از مرز شلمچه برای سفر به عراق و عتبات عالیات سفر می کنند ولی از ابتدای هفته جاری این تعداد به 35 هزار نفر در روز رسیده که کار رسیدگی به امور زائران را با مشکل مواجه کرده است. از طرفی سرما و باران باعث شده اقامت زائران با مشکلاتی مواجه شود به همین دلیل هلال احمر و منطقه آزاد اروند اقدام به توزیع چادر بین زائران کرده اند.

معطلی زوار در مرز شلمچه برای سفر به عتبات عالیات



از یکشنبه شب تا بامداد روز دوشنبه بارش باران در منطقه شلمچه شدت گرفته و مردم زیر باران خیس شده اند هر چند برخی زیر چادرهایی که در منطقه نصب شده اند تا حدودی از خیس شدن رها شده اند ولی در کل اغلب مردم از سوز سرما به خصوص در شبها در عذاب هستند ولی شوق رسیدن به حرم امام حسین(ع) این سختی را جذاب و قابل پذیرش کرده است.



مدیر روابط عمومی منطقه آزاد اروند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: روز شنبه 300 تخته چادر در میان زائران از سوی منطقه آزاد اروند توزیع شده همچنین تعدادی کانکس نیز برای خدمات رسانی بهتر در منطقه استقرار یافته تا خدمات رسانی به افراد حاضر در منطقه تسریع یابد.



روح الله خزایی افزود: همچنین روز یکشنبه 20 هزار وعده غذایی بین افراد حاضر در منطقه توزیع شده تا از این بابت مشکلی متوجه زائران نشود. سازمانهایی مثل هلال احمر، منطقه آزاد اروند، هنگ مرزی، گمرک و ... به صورت تمام وقت در حال خدمات رسانی هستند ولی با این وجود تعداد مراجعین بسیار بالا است.



وی تصریح کرد: همچنین تعداد بالای افراد حاضر در منطقه به گونه ای است که جلسه ای در منطقه آزاد اروند گرفته شده و مقرر شد که افراد به جای استقرار در مرز در پارکینگ یادمان شلمچه مستقر شوند تا هر فرد یا گروه که کارهای اعزام آنها تکمیل شود به محل مرز منتقل و به سمت عراق مسافرت کنند.



خزایی عنوان کرد: همچنین سرویسهای بهداشتی متعددی در منطقه راه اندازی شده و آب معدنی به مقدار لازم بین زائران توزیع شده تا مشکلی از این بابت احساس نشود.



اغلب افراد حاضر در منطقه دارای ویزا هستند به همین دلیل کارهای قانونی آنها مدت زمانی طول می کشد و به علت تعدد بالای افراد متقاضی خروج از مرز شلمچه، اقدامات اعزام با تاخیر مواجه شده و این امر سبب ازدحام شده است.



از سوی دیگر مدیرکل انتظامی و مرزی استانداری خوزستان نیز به خبرنگار مهر گفت: افرادی که قصد عزیمت به کربلا و در کل کشور عراق را دارند باید از طریق سازمان حج و زیارت اقدام به کسب مجوز سفر کنند زیرا از سفر سایر افراد بدون مجوز به عراق ممانعت به عمل می آید.



عبدالرحیم ناطقی اظهار کرد: اعزام زائران تنها از دو مرز شلمچه و چذابه در استان خوزستان انجام می شود و از سایر مناطق مرزی هیچ اعزامی صورت نمی گیرد به همین دلیل زوار باید از این طریق اقدام کنند.



وی عنوان کرد: یکی از مزایای حضور در کاروانهای زیارتی این است که طرف عراقی بر پایه قراردادی که با سازمان حج و زیارت منعقده کرده امنیت زوار را به عهده دارد.



البته در سالهای قبل و در مناسبتهایی همانند دهه اول محرم، اربعین حسینی و شهادت امام علی(ع) چنین وضعی به علت هجوم مردم برای سفر به عتبات عالیات به وجود می آید ولی امسال وضع خدمات رسانی دستگاه های مختلف بسیار بهتر از سالهای قبل است ولی با وجود این، انتظار می رود دستگاه های متولی در این خصوص تمهیداتی لازمی برای سفر مردم به عتبات عالیات بیندیشند.



شنبه 24 دی ماه اربعین امام حسین(ع) است و مردم از هفته قبل خود را مهیای سفر به کربلا برای حضور در مراسم اربعین کرده اند. برخلاف سالهای قبل تردد انفرادی از طریق مرز شلمچه به هیچ وجه صورت نمی گیرد و افرادی که قصد سفر انفرادی و بدون ویزا دارند امکان سفر پیدا نمی کنند.

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عکس: هادی آبیار