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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

صفری در گفتگو با مهر:

100 واحد مرغداری در شهرستان روانسر فعال است

100 واحد مرغداری در شهرستان روانسر فعال است

روانسر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان روانسر گفت: در حال حاضر 100 واحد مرغداری در روانسر فعال است که تامین 40 درصد گوشت سفید استان کرمانشاه از طریق مرغداری های شهرستان رونسر تامین می شود.

جلال صفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طول سه گذشته تا به حال طرح های عمرانی و زیربنایی زیادی در این شهرستان کلنگ زنی و افتتاح شده است.

فرماندار شهرستان روانسر تاکید کرد: در طول این مدت، 414 طرح عمرانی در شهرستان روانسر حالت اجرایی به خود گرفته است.

وی با اشاره به اعتبارهای هزینه شده برای این حوزه ها افزود: برای اجرایی شدن این حوزه ها، بیش از 30 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

صفری با اشاره به برخی از پروژه های در حال انجام این شهرستان گفت: در حال حاضر 142 پروژه در روانسر با پیشرفت 45 درصدی در حال انجام و پیگیری هستند.

فرماندار شهرستان روانسر افزود: برای این پروژه ها تاکنون 77.5 میلیارد ریال اعتبار تعیین شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر 100 واحد مرغداری در روانسر فعال است که تامین 40 درصد گوشت سفید استان کرمانشاه از طریق مرغداری های این شهرستان تامین می شود.

کد مطلب 1504938

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