100 واحد مرغداری در شهرستان روانسر فعال است

جلال صفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طول سه گذشته تا به حال طرح های عمرانی و زیربنایی زیادی در این شهرستان کلنگ زنی و افتتاح شده است.

فرماندار شهرستان روانسر تاکید کرد: در طول این مدت، 414 طرح عمرانی در شهرستان روانسر حالت اجرایی به خود گرفته است.

وی با اشاره به اعتبارهای هزینه شده برای این حوزه ها افزود: برای اجرایی شدن این حوزه ها، بیش از 30 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

صفری با اشاره به برخی از پروژه های در حال انجام این شهرستان گفت: در حال حاضر 142 پروژه در روانسر با پیشرفت 45 درصدی در حال انجام و پیگیری هستند.

فرماندار شهرستان روانسر افزود: برای این پروژه ها تاکنون 77.5 میلیارد ریال اعتبار تعیین شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر 100 واحد مرغداری در روانسر فعال است که تامین 40 درصد گوشت سفید استان کرمانشاه از طریق مرغداری های این شهرستان تامین می شود.