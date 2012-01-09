هوشنگ مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق هماهنگی‌هایی که انجام داده‌ام، امروز بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم فوتبال نوجوانان از ابوظبی راهی دبی شده و ساعت 15:30 با حضور در تمرین تیم الوصل امارات، با دیه‌گو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین و سرمربی این تیم اماراتی دیدار و گفتگو خواهند کرد.

مشاور بین الملل فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرد: تیم نوجوانان پیش از بازگشت به ایران عصر امروز در یک فروشگاه زنجیره‌ای حضور خواهد یافت که طبق هماهنگی‌های صورت گرفته اجناس با تخفیف 30 درصدی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

محمدرضا خلعتبری بازیکن ملی پوش پیشین تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و الغرافه قطر، چندی پیش به عضویت تیم فوتبال الوصل امارات درآمده است.

تیم فوتبال نوجوانان ایران با کسب یک پیروزی برابر امارات، یک شکست برابر قطر و تساوی مقابل ژاپن به عنوان نایب قهرمانی تورنمنت ابوظبی امارات دست یافت.