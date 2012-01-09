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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

شیمون پرز خواستار مذاکرات محرمانه با تشکیلات خودگران شد

شیمون پرز خواستار مذاکرات محرمانه با تشکیلات خودگران شد

رئیس رژیم صهیونیستی شب گذشته مذاکرات محرمانه با تشکیلات خودگردان فلسطین را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، شیمون پرز در دیدار با شماری از اعضای مجلس سنای آمریکا اعلام کرد که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین واقعا خواهان صلح است.

وی در ادامه انجام مذاکرات محرمانه با فلسطینی ها در اسرع وقت را خواستار شد.

گفتنی است مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین سپتامبر 2010 به دلیل توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی فلسطین متوقف شد.

این مذاکرات به درخواست کمیته چهارجانبه پس از 15 ماه توقف در امان پایتخت اردن از سرگرفته شد و نخستین جلسه آن بدون نتیجه پایان یافت.

کد مطلب 1504948

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