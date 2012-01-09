جرج کلونی به دنبال دزدیدن هنرمندان اروپایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کلونی در حاشیه برگزاری جشنواره پالم اسپرینگ از آغاز مراحل پیش تولید فیلم تازه اش که همزمان در آن بازی هم خواهد کرد، خبر داد.

وی گفته که قصد دارد تا داستان فیلم تازه اش که درباره دزدی هنرمندان اروپایی توسط نازی هاست را در طول جنگ جهانی دوم به تصویر بکشد و این داستان برای وی جذابیت های زیادی داشته است.

کلونی هم اکنون فیلم "عید ماه مارس" را بر پرده سینماهای جهانی به عنوان کارگردان و بازیگر دارد که در میان فهرست اولیه بفتا قرار دارد و از بخت های اصلی جایزه اسکار نیز محسوب می شود.