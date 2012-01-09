تراکتور - ذوب آهن؛ نبردی آهنین در غیاب ژنرال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور فردا (سه شنبه) با انجام پنج دیدار وارد هفته نوزدهم خود می شود که طی آن در یکی از بازیهای مهم و حساس هفته، تیم تراکتورسازی تبریز از تیم ذوب آهن اصفهان پذیرایی خواهد کرد.

تراکتورسازی که هفته پیش در پی تساوی بیرون از خانه برابر صبای قم بهترین فرصت برای رسیدن به رده دوم و همچنین کاهش فاصله با صدر جدول را از دست داد، فردا یک مصاف بسیار حساس و البته سخت با تیم ذوب آهن در پیش رو دارد و برای اینکه حداقل خود را در میان بالانشینان جدول حفظ کند، بایستی از این دیدار خانگی سه امتیاز کامل را بگیرد.

تراکتورسازان که به لحاظ روحی روانی شرایط تقریبا خوبی دارند، در دیدار با ذوب آهن با یک مشکل جدی مواجه خواهند بود که آن مربوط به غیبت امیر قلعه نویی و سه عضو دیگر این تیم می شود.

در دیدار هفته قبل با صبای قم، امیر قلعه نویی سرمربی تیم تراکتورسازی به همراه ایمان عالمی یکی از مربیان این تیم از روی نیمکت اخراج شد تا در بازی فردای سرخپوشان تبریزی برابر ذوب آهن، این دو نفر از روی سکو کار بازیکنان درون میدان را دنبال کنند.

از طرفی، در دیدار هفته گذشته تراکتورسازی در قم، میلاد فخرالدینی مدافع راست و همچنین آنتونیو رودریگو توسی هافبک تهاجمی این تیم با کارت قرمز داور اخراج شدند تا دیدار برابر ذوب آهن را نیز از دست بدهند.

بی گمان نبود این چهار نفر، در روند کار تیمی تراکتورسازان تاثیر منفی خواهد داشت و باید منتظر ماند و دید که قلعه نویی برای این مشکل تیمش چه چاره ای خواهد اندیشید.

در سوی مقابل، تیم ذوب آهن نیز آسودگی خاطر چندان زیادی ندارد و با روحیه ای نه چندان مناسب برابر تراکتورسازی صف آرایی خواهد کرد.

این تیم که در فصل جاری هیچ نشانی از تیم قدر ذوب آهن طی سالیان گذشته نداشته است، هفته پیش شکست سختی را برابر تیم راه آهن تجربه کرد و سه امتیاز خانگی را تقدیم علی دایی و شاگردانش کرد.

تیم منصور ابراهیم زاده از طرفی در فصل جاری هرگزنتوانسته مقابل تیمهای تبریزی قد علم کند و در دو دیداری که با تراکتورسازی و شهرداری تبریز در دور رفت داشته، یک شکست و یک تساوی کسب کرده است.

شاید ذوبی ها در بازی فردا تنها وزنه مثبتی که خواهند داشت، انگیزه انتقام از تراکتورسازی بخاطر شکست در بازی رفت باشد اما تیم قلعه نویی اگرچه در نیم فصل اول برخی بازیهای خانگی اش را بد بازی کرده و حتی باخته است، اما نمی توان به این راحتی گفت که میهمان اصفهانی تبریزیها در بازی فردا خواهد توانست از تراکتورسازی امتیازی بگیرد.

از نکات جالب توجه بازی فردای ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، حضور قاسم حدادی فر هافبک جدید تراکتورسازی برابر یاران نیم فصل اول خود در تیم ذوب آهن است که این حضور او در میدان می تواند صحنه های جالبی را به همراه داشته باشد.

از طرفی، اشپیتیم آرفی که گل سه امتیازی تیم تراکتورسازی در بازی رفت را وارد دروازه تیم ذوب آهن کرده بود، از تیم تبریزی رخت بر بسته و از اینرو در بازی فردای دو تیم، جای خالی این بازیکن آلبانیایی در ترکیب تراکتورسازی بیشتر به چشم خواهد آمد.

هم اکنون تیم تراکتورسازی با 30 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم صبای قم، در رده چهارم جدول ایستاده و تیم ذوب آهن اصفهان با 24 امتیاز در خانه هفتم قرار دارد.

پیروزی تراکتورسازان در بازی فردا، می تواند این تیم را حتی را تا رده دوم جدول بالا بکشد و ذوب آهن را تا رده یازدهم پایین بیاورد اما اگر نتیجه به سود تیم اصفهانی باشد، آنگاه تراکتورسازی با خطر سقوط یک پله ای در جدول مواجه خواهد شد و ذوب آهن خواهد توانست یک پله صعود کند.

دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن اصفهان از چارچوب بازیهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15 فردا (سه شنبه) در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام خواهد رسید.

-----------------------

محمود نصیرپور

