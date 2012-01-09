اعزام دانشجویان نمونه تحت پوشش بهزیستی به حج عمره

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا با اعلام این خبر افزود: با همکاری اداره کل بهزیستی استان تهران، دانشجویان نمونه نابینا، ناشنوا و معلولیت های جسمی و دانشجویان بی سرپرست از دانشگاه های مختلف در قالب یک کاروان ویژه به سفر عمره مشرف خواهند شد.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، هدف از این اقدام را حمایت بیشتر از دانشجویان بی سرپرست و معلول عنوان کرد و گفت: وظیفه دستگاه های مختلف این است که توجه و حمایت بیشتری از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی به عمل آورند. چرا که استعدادهای نهفته در این افراد به دلیل کم توجهی دستگاه ها و یا شرایط زندگی، ممکن است مورد غفلت واقع شود.

وی خاطر نشان کرد: دانشجویان نمونه تحت پوشش بهزیستی درعرصه های مختلف علمی و قرآنی و دانشجویان فعال فرهنگی با هماهنگی صورت گرفته بعد از تعطیلات نوروز به سفر عمره مشرف می شوند.