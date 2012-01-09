فرش دستباف کرمان ثبت جهانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی میرصالحی یکشنبه شب در جلسه کمیته فرش استان کرمان اظهار داشت: کمیته ای را برای ثبت جهانی فرش ایران تشکیل داده ایم.

این مسئول با اشاره به کیفیت مطلوب فرش ایران گفت: متاسفانه فرش استان های مختلف با مدل و نام تجاری تولید و صادر نمی شود.

وی با بیان اینکه ثبت ملی فرش دستباف کرمان، اصفهان و تبریز در اولویت است افزود: ثبت مدل ملی و جهانی فرش دستباف کشور نیز امری بسیار مهم است که باید به آن توجه شود.

میرصالحی تصریح کرد: ثبت مالکیت معنوی موجب تثبیت جایگاه فرش ایرانی در بازارهای بین‎المللی و ارتقای جایگاه فرش در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

