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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

میرصالحی:

فرش دستباف کرمان ثبت جهانی می شود

فرش دستباف کرمان ثبت جهانی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر مالکیت معنوی مرکز ملی فرش ایران گفت: ثبت ملی و جهانی فرش دستباف و طرح فرش کرمان در دستور کار مرکز ملی فرش ایران قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی میرصالحی یکشنبه شب در جلسه کمیته فرش استان کرمان اظهار داشت: کمیته ای را برای ثبت جهانی فرش ایران تشکیل داده ایم.

این مسئول با اشاره به کیفیت مطلوب فرش ایران گفت: متاسفانه فرش استان های مختلف با مدل و نام تجاری تولید و صادر نمی شود.

وی با بیان اینکه ثبت ملی فرش دستباف کرمان، اصفهان و تبریز در اولویت است افزود: ثبت مدل ملی و جهانی فرش دستباف کشور نیز امری بسیار مهم است که باید به آن توجه شود.

میرصالحی تصریح کرد: ثبت مالکیت معنوی موجب تثبیت جایگاه فرش ایرانی در بازارهای بین‎المللی و ارتقای جایگاه فرش در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.
 

کد مطلب 1504989

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