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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

ذاکری:

طرح سرشماری زائرین مشهد به شورای عالی آمار ارسال شد

طرح سرشماری زائرین مشهد به شورای عالی آمار ارسال شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر سرشماری و آمار استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر طرح سرشماری زائرین ورودی به مشهد برای تصویب به شورای عالی آمار کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ذاکری با اشاره به مشارکت این سازمان در طرح مطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت اظهار داشت: تاکنون تصویب اولیه این طرح صورت گرفته و تصویب نهائی منوط به تائید مرکز آمار ایران خواهد بود.

وی افزود: با توجه به حجم بالای زائر و مسافر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران می توان گفت در صورت تصویب این طرح  آمار زائرین به مشهد بسیار دقیق اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: با تصویب طرح سرشماری و آمار زائرین فاصله آماری میان مسافرین و یا مجاورین و زائرین به حداقل خواهد رسید.

ذاکری بیان کرد: با ارائه این آمار دستگاه های برنامه ریز در امر گردشگری خراسان رضوی می توانند از این آمار برای ارائه هر چه بهتر خدمات استفاده کنند.

کد مطلب 1504991

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