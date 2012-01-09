طرح سرشماری زائرین مشهد به شورای عالی آمار ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ذاکری با اشاره به مشارکت این سازمان در طرح مطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت اظهار داشت: تاکنون تصویب اولیه این طرح صورت گرفته و تصویب نهائی منوط به تائید مرکز آمار ایران خواهد بود.

وی افزود: با توجه به حجم بالای زائر و مسافر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران می توان گفت در صورت تصویب این طرح آمار زائرین به مشهد بسیار دقیق اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: با تصویب طرح سرشماری و آمار زائرین فاصله آماری میان مسافرین و یا مجاورین و زائرین به حداقل خواهد رسید.

ذاکری بیان کرد: با ارائه این آمار دستگاه های برنامه ریز در امر گردشگری خراسان رضوی می توانند از این آمار برای ارائه هر چه بهتر خدمات استفاده کنند.