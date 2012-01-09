تحول دانش بنیان در عرصه بانکداری اسلامی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فخری ظهر یکشنبه در همایش آب و آیینه با اشاره به احادیث و روایات قرآنی به اهمیت قرض الحسنه در جوامع اسلامی، افزود: موسسات مالی و اعتباری نمونه مناسبی برای تحول دانش بنیان و ولایی در عرصه بانکداری اسلامی در ایران برای گشودن افق جدید بانکداری در جهان و سرزمین های اسلامی است.



وی ضمن تاکید بر اینکه باید در موضوع اسلامی شدن بانکها نیز به مانند بسیج عمل کنند، بیان داشت: بانک، مهمترین بخش اقتصاد یک کشور در عرصه مدیریت نقدینگی بوده که باید با کنترل نقدینگی، از ایجاد تورم برای افزایش ثروت ملی جلوگیری کنند.



مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری با تکیه بر باورها و ارزشهای ایران در چارچوب اولویتهای پذیرفته شده نظام بانکداری راه اندازی می شوند، اظهار داشت: نظام بانکداری اسلامی یکی از اهداف توسعه این نهادها بوده که در مسیر تولید، رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه آمادگی لازم برای همکاری و تعامل با سایر بانکها را دارد.



مدیرکل موسسه مالی و اعتباری مهر آذربایجان غربی هم در این همایش پرداخت سود قطعی را گامی بزرگ در جهت استقرار بانکداری اسلامی دانست و افزود: تدوین راهکارها و برنامه های سه ساله و نیز پروژه آسیب شناسی عدم تحقق کامل بانکداری اسلامی در نظام بانکی از سوی این موسسه از جمله اهم اقدامات در جهت عملی کردن این خواسته بود.



حسن روشنی ادامه داد: بانک مهر اقتصاد توانسته با سرلوحه قرار دادن اولویت مشتری مداری و بهره گیری از تکنولوژی نوین بانکداری به خوبی در عرصه نظام بانکی و توسعه اقتصاد متوازن در کشور حرکت کند.



مدیرکل موسسه مالی و اعتباری مهر آذربایجان غربی بیان داشت: درعرصه بانکداری اسلامی درجمهوری اسلامی ایران نیازمند جهاد اقتصادی بانکداری و نهضت احیای بانکداری اسلامی هستیم و باید بانک را به عنوان قلب خدمت اقتصادی به جامعه معرفی کنیم.



دبیر کمیته فقهی موسسه و نماینده مدیرعامل در موسسه مالی و اعتباری مهر هم در ادامه این همایش گفت: پرداخت سود قطعی به حساب سپرده گذاران اقدامی برای شرعی کردن فعالیت های بانکی موسسه بوده که مهر به عنوان اولین موسسه مالی واعتباری در کشور با محاسبه و پرداخت یک هزار و 230 میلیارد ریال به عنوان سود قطعی به حساب سپرده گذاران گامی بزرگ در راستای تحقق بانکداری اسلامی برداشته است.



علیرضا فتح الهی در ادامه از بهینه سازی نظام آموزشی - بازنگری واصلاح کلی قراردادها و تدوین جزوه آموزشی و همچنین تدوین نظام نظارت شرعی خبر داد و اظهار داشت: در سال 1388 در آذربایجان غربی 23 هزار و 812 نفر از سود پرداختی موسسه بهره مند شده اند.



وی با اشاره به ضعفهای نظام بانکی در رابطه با عدم تحقق بانکداری اسلامی، بیان داشت: ضعف انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی و حقوقی و لزوم بازنگری آنها، ضعف بسترهای نرم افزاری، ضعف بنیه علمی کارکنان و برنامه جامع آموزشی، ضعف در ابلاغ برخی از سیاستهای کلان و فقدان ارزیابی نظام ارزیابی صحیح و جامع از مهمترین ضعفهای عدم تحقق بانکداری اسلامی در کشور هستند.