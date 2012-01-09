دومین جشنواره شعر "از ماه تا خورشید" در ملارد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اداره آموزش و پرورش ملارد با همکاری شهرداری ملارد، صفادشت و کانون فرهنگی بهشت شهدای شهرداری این شهرستان اقدام به برگزاری دومین جشنواره شعر فجر با عنوان "از ماه تا خورشید" کرده است.

در این زمینه افراد علاقه مند برای شرکت در این جشنواره می توانند در دو بخش آزاد و دانش آموزی اشعار خود را با موضوعات دفاع مقدس، انقلاب فجر، اهل بیت(ع)، ولایت، بیداری اسلامی را به دبیرخانه این جشنواره واقع در کانون شهدای فرهنگی ملارد یا فرهنگسرای بعثت صفادشت ارسال کنند.

علاقه مندان تا ششم بهمن ماه سال جاری فرصت دارند تا اقدامات لازم را برای ارسال آثار انجام دهند، در پایان این جشنواره به تمامی شرکت کنندگان تجلیل می شود.