برگزاری 19 دوره آموزشی حضوری ویژه کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره‌های آموزشی که از ابتدای دی ماه امسال آغاز شده، 633 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور حضور خواهند داشت.

مخاطبان این دوره‌ها کارشناسان قرآنی، امور اداری، امور مالی، حقوقی، عمران، طرح و برنامه، انفورماتیک، آموزش و پژوهش و مدیران کل تبلیغات اسلامی استانها هستند که هر یک از آنها به تفکیک آموزش‌های لازم را زیر نظر استادان مربوطه فرا می‌گیرند.

اصول و مبانی برنامه‌ریزی آموزشی فرهنگی، آشنایی با مفاهیم مالی و قوانین و مقررات اموال دولتی، ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی آموزشی، مفاهیم و قواعد کلی حاکم بر تشکیل قراردادها، امور قراردادها و پیمان در پروژه‌های عمرانی، بودجه‌ریزی عملیاتی از محورهای پیش بینی شده برای این دوره ها هستند.

برگزاری این دوره‌های آموزشی تا پایان فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.