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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

برگزاری 19 دوره آموزشی حضوری ویژه کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی

برگزاری 19 دوره آموزشی حضوری ویژه کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی

اداره ارزشیابی و آموزش ضمن خدمت اداره‌کل امور اداری سازمان تبلیغات اسلامی تا پایان امسال 19 دوره آموزشی حضوری ویژه کارشناسان سازمان به تفکیک رشته‌های شغلی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره‌های آموزشی که از ابتدای دی ماه امسال آغاز شده، 633 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور حضور خواهند داشت.

مخاطبان این دوره‌ها کارشناسان قرآنی، امور اداری، امور مالی، حقوقی، عمران، طرح و برنامه، انفورماتیک، آموزش و پژوهش و مدیران کل تبلیغات اسلامی استانها هستند که هر یک از آنها به تفکیک آموزش‌های لازم را زیر نظر استادان مربوطه فرا می‌گیرند.

اصول و مبانی برنامه‌ریزی آموزشی فرهنگی، آشنایی با مفاهیم مالی و قوانین و مقررات اموال دولتی، ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی آموزشی، مفاهیم و قواعد کلی حاکم بر تشکیل قراردادها، امور قراردادها و پیمان در پروژه‌های عمرانی، بودجه‌ریزی عملیاتی از محورهای پیش بینی شده برای این دوره ها هستند.

برگزاری این دوره‌های آموزشی تا پایان فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1505009

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