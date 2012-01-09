"پیمانیه" جهرم جزو بیمارستانهای موفق حاکمیت بالینی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد کاظم تدین در جمع مسئولان شهرستان جهرم اظهار داشت: امروز بحث سوانح و حوادث جاده ای یکی از مهمترین موضوعات در سطح دنیا به شمار می رود و شایع ترین علت فوت افراد در ایران در بین سنین یک تا40 سال تصادفات است و سالانه 23 هزار نفر در این سوانح کشته می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم اولویتهای اصلی وزارت بهداشت را ارتقای وضعیت اورژانسهای بیمارستانی و پیش بیمارستانی اعلام کرد.

وی افزود: در بین 700 بیمارستان کشور در بحث حاکمیت بالینی بیمارستان پیمانیه جهرم نیز جزو 56 بیمارستان موفق کشور از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تجلیل قرار گرفت.

دکتر تدین ابراز داشت: در بحث اورژانس پوشش خوبی در استان فارس داریم به طوریکه امروز 14 پایگاه جاده ای و شهری داریم همچنین زمان اعزام اورژانس امروز به حداقل زمان ممکن رسیده و در المپیاد فوریتهای پزشکی کشور اورژانس جهرم جزو گروه های برتر قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم در این جلسه خواستار برگزاری مانورامداد جاده ای با همکاری اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی و نیروی انتظامی شد تا آموزش همگانی در بین مردم و هماهنگی بین دستگاه اجرایی تداوم یابد.

جهرم در 185کیلومتری شیراز قرار دارد.