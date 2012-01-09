10 برنامه متناسب با رحلت رسول اکرم (ص) در گلستان پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح دوشنبه در ستاد برگزاری مراسم متمرکز زیارت حضرت رسول اکرم (ص) افزود: از 28 صفر تا 11 بهمن عناوین برنامه‎هایی شامل در سوگ رسول رحمت(ص)، تجلی وحدت و حیات با عزت در گلستان برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: برگزاری مراسم حضرت رسول (ص) نباید تنها محدود به خواندن زیارت شود بلکه باید منتهی به پایانی باشکوه شود.



وی عنوان کرد: انجام کارهای دینی و فرهنگی یک فعالیت فرادستگاهی است و همگان در برگزاری مراسم باشکوه دخیل هستند.

منتظری گفت: همه سرباز انقلابی هستیم که باید در این سنگر به شایستگی عمل کنیم و با برگزاری مراسمات باشکوه فرهنگی، در برابر تهاجمات نرم دشمن به مقابله بپردازیم.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان تصریح کرد: اشکالی که در کارنامه استان گلستان در برگزاری مراسم رحلت رسول (ص) وجود داشت این بود که شکوه و عظمت برگزاری این مراسم بازتاب خوبی نداشت لذا در شهرستان‎ها باید توجه شود مساجد جامع و مصلی‎ها با صلاحدید امام جمعه هر شهرستان، فرمانداران و شورای هماهنگی تبلیغات یک مکان معرفی شود تا با اجماع افراد، شکوه کار بزرگ فرهنگی را در سطح استان به نمایش بگذاریم.



منتظری بیان داشت: برگزاری مراسم باشکوه رحلت رسول (ص) می‎طلبد تا براساس وظیفه ذاتی و دینی‎مان خواندن زیارت ازبعید را مقدمه‎ای برای اجرای سوگواری، قرار داده و با برنامه‎های متنوع فرهنگی، تجلی حضور باشکوه مردم را شاهد باشیم.