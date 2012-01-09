دو موزه جدید در یزد افتتاح می ‌شود

ذات الله نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موزه تاریخ در شهرستان طبس و موزه مردم ‌شناسی در شهرستان خاتم تا پایان سال جاری افتتاح می ‌شود.

وی افزود: در حال حاضر 18 موزه در استان یزد فعال است که با افتتاح این دو موزه جدید تعداد موزه‌ های استان به 20 مرکز خواهد رسید.

نیکزاد بیان داشت: ساخت این دو موزه در دور اول و دوم سفرهای استانی هیئت دولت تصویب شد که با پایان مراحل اجرایی آن، مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: در سال 91 نیز بهره ‌برداری از یک موزه جدید در دستور کار میراث فرهنگی است که احداث این موزه نیز از مصوبات سفر‌های پیشین هیئت دولت به استان یزد بوده است.

نیکزاد با اشاره به موزه ‌های فعال استان یزد یادآور شد: موزه فرش، موزه صدوق و موزه مردم‌ شناسی تفت از مهمترین موزه ‌های فعال در استان یزد به شمار می روند.