شاخصهای سلامت در هرمزگان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشکاری صبح دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان بیان داشت: زنان به دلایل شرایط فیزیولوژیکی که دارند به نسبت مردان بیشتر دچار فقر آهن و پوکی استخوان می شوند که از هر سه زن یک نفر مبتلا به این بیماری است.

وی عنوان کرد: سلامت خانواده یکی از ضروری ترین مسائلی است که باید به طور جدی به آن پرداخت، همچنین دستگاه های مختلف برای ارتقای سطح سلامت خانواده در امر تبلیغات و آموزش گام بردارند.

شکاری با بیان اینکه سلامت خانواده یکی از مولفه های اصلی عدالت در سلامت است، افزود: عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در خانواده است، 52 شاخص عوامل اجتماعی تعیین سلامت شناسایی شده که توسط دانشگاه علوم پزشکی جایگاه هرکدام را برای هر یک از دستگاه ها و ارگان های مختلف ارسال کرده است.

وی یادآور شد: برای بالا بردن سطح آگاهی جامعه پایگاه های سلامت در استان وجود دارد و می توان مدعی شد که نسبت به سایر استانهای دیگر جلوتر بودیم اما تا زمانی که در کل استان شاخصهای سلامت مشخص نشود همچنان دغدغه هایی برای سلامت جامعه وجود خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه شاخصهای سلامت تا پایان سال 90 مشخص می شود، عنوان کرد: برای دست یافتن به این هدف همت و همکاری 50 درصد دستگاه ها غیر دانشگاه علوم پزشکی ضروری است زیرا که دستگاه ها سهم 75درصدی برای ایجاد سلامت دارند.

شکاری تاکید کرد: خانواده به عنوان شالوده اصلی یک جامعه محسوب می شود با توجه به اقلیم خاصی که استان هرمزگان دارد زنان را با مشکلاتی مواجه می کند که با سایر استانها متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه ورزش در کاهش بسیاری از بیماریهایی مثل آرترز، پوکی استخوان و افسردگی در زنان کمک می کند، اذعان داشت: یکی از مهمترین مشکلات زنان عدم تحرک و ورزش آنهاست که بیشتر به دلیل شرایط آب و هوایی خاص استان است باعث شده زنان کمتر به ورزش توجه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: با قرار دادن زمان سه ساعت ورزش بانوان در هفته که از ساعت هفت و نیم تا هشت صبح است، زمانی مناسب ورزش کردن برای افراد شاغل وغیر شاغل فراهم می آورد که همه دستگاه ها ی دولتی ملزم به رعایت این مصوبه هستند.

شکاری در ادامه سخنان خود افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم در جامعه استفاده صحیح از مواد غذایی است و متاسفانه غذاهای آماده و فست فودی که درسبک خانواده ها مصرف می شود یکی ازعوامل بروز سوءتغذیه دربسیاری از افراد است.

وی با بیان به اینکه مصرف مواد مغذی و املاح معدنی درسلامت زنان از رده سنی نوجوانی تا میانسالی ضروری است، گفت: طرح برکت یکی از برنامه هایی است که در برخی از شهرستانهای استان هرمزگان اجرا شده و براساس آن مکمل های غذاییاز قبیل قرص آهن ومولتی ویتامین از سنین نوزادی تا دوران بارداری از نیازهای زنان باردار است توزیع می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اذعان داشت: مشکلات بارداری یکی از مسائلی است که از عدم آگاهی بانوان باردار و آموزش ناپذیر ی که سطح آموزش پذیری کمی دارند بوجود می آید که با آموزش پرورش سهم بسزایی در تربیت و اموزش دختران به عنوان مادران فرداهستند را دارد.

شکاری افزود: مشکلات زناشویی و آگاهی از بیماری های واگیر دار و غیرواگیر وهمچنین آموزش پیشگیری از بیماری ها توسط مشاورین و دانشگاه علوم پزشکی در سطوح مختلف تحصیلی صورت گیرد.

وی عنوان کرد: توجه به افسردگی و شیوع بیماری یائسگی و که بعد از 50 سنین سالگی برای بانوان از نظر فیزیولوژیکی ضروری است چون بی توجه به این امر مشکلاتی را برای انان بوجود می آورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیان داشت: آسیب پذیری مادران در دور افتاده ترین روستاها به نسبت حاشیه شهر بندرعباس کمتر است و این به دلیل خاصیت مهاجر پذیری این شهر و ورود اتباع بیگانه مشکلاتی را بوجود اورد که دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قادر حل ان نیست بلکه همت همه ارگانها را می طلبد.

شکاری گفت: عدم مهارتهای اولیه اجتماعی نوجوانان ما باعث بروز بیماریهایی چون افسردگی می شود و این مستلزم ایجاد فضای فیزیکی مناسب در استان هرمزگان است این امر نه تنها باعث نشاط در فرزندانمان می شود همچنین موجب تحکیم خانواده هم می شود.