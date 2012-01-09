  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

بیلندی:

900 هزار تن چغندر قند از مزارع خراسان رضوی برداشت شد

900 هزار تن چغندر قند از مزارع خراسان رضوی برداشت شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی خراسان رضوی از برداشت 900 هزار تن محصول چغندر قند از 24 هزار هکتار زمین در سال زراعی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صبور بیلندی گفت: با این مقدار برداشت نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش محصول را شاهد هستیم.

وی با اشاره به افت دو درصدی محصول نسبت به سال قبل گفت: در سال جاری برداشت چغندر قند با شروع بارندگی ها و سرمای شدید پاییزه همزمان شد و همین مسئله موجب بالا رفتن شدید میزان افت شد.

بیلندی با اشاره به کاهش 1.5 درصدی عیار قند در محصول امسال افزود: سردی هوا در ابتدای سال موجب کندی پیشرفت عملیات کاشت شد و از طرف دیگر تنش های شدید گرمایی در مرداد ماه موجب خسارت های جدی بر درصد قند و عملکرد شده است.

این مسئول اظهار داشت: به ازای هر یک درصد افت در کیلو یک تومان و به ازای کاهش هر یک واحد عیار حدود 7 هزار تومان در هر تن کشاورزان وجه کمتری دریافت کرده اند.

کد مطلب 1505032

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها