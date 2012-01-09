900 هزار تن چغندر قند از مزارع خراسان رضوی برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صبور بیلندی گفت: با این مقدار برداشت نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش محصول را شاهد هستیم.

وی با اشاره به افت دو درصدی محصول نسبت به سال قبل گفت: در سال جاری برداشت چغندر قند با شروع بارندگی ها و سرمای شدید پاییزه همزمان شد و همین مسئله موجب بالا رفتن شدید میزان افت شد.

بیلندی با اشاره به کاهش 1.5 درصدی عیار قند در محصول امسال افزود: سردی هوا در ابتدای سال موجب کندی پیشرفت عملیات کاشت شد و از طرف دیگر تنش های شدید گرمایی در مرداد ماه موجب خسارت های جدی بر درصد قند و عملکرد شده است.

این مسئول اظهار داشت: به ازای هر یک درصد افت در کیلو یک تومان و به ازای کاهش هر یک واحد عیار حدود 7 هزار تومان در هر تن کشاورزان وجه کمتری دریافت کرده اند.