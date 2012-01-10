مدیران برای حل مشکلات بخش خصوصی گردشگری وقت ندارند

ناصر گلدوست به خبرنگار مهر گفت: چند سال است که مدیران گردشگری دولتی را ندیده ایم و هر وقت که می خواهیم درباره مشکلات این صنعت با آنها گفتگو کنیم وقت نداشته اند.

گلدوست بیان کرد: کسی را در سازمان میراث فرهنگی نمی شناسیم چون همه به تازگی به این سازمان آمده اند و تخصصی در زمینه گردشگری ندارد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: زمانی که متولیان گردشگری، بخش خصوصی فعال در این صنعت را برای برگزاری حتی یک جلسه به حضور نمی پذیرند چطور توقع حل مشکلاتمان را داشته باشیم.

این آژانسدار گفت: هر مدیری که به سازمان میراث فرهنگی می آید شعار تعامل با بخش خصوصی را می دهد اما چند ماه بعد مدیر دیگری می آید و همین موضوع را اعلام می کند دریغ از اجرای وعده ها!

وی به عملکرد نمایندگان مجلس در حوزه گردشگری نیز انتقاد کرد و گفت: نمایندگان مردم در مجلس نیز هرازگاهی درباره گردشگری سخنی می گویند و تمام. دیگر حتی آنها هم پیگیر مسائل حوزه گردشگری نمی شوند.

گلدوست گفت: تا به حال نامه های زیادی را به متولیان گردشگری در سازمان میراث فرهنگی و هر سازمانی که به نوعی با گردشگری سروکار دارند نوشته ایم اما نتیجه ای دریافت نکردیم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات گردشگری آژانسداران در حوزه مالیات بر ارزش افزوده است اظهار کرد: زمانی که هتلدار برای گردشگر از طریق آژانس اتاق نگه می دارد مالیات بر ارزش افزوده ای را همان موقع باید بپردازد.

وی افزود: زمانی که آژانس برای گردشگری تور می بندد و در آن هتل و بلیت رفت و برگشت رزرو می کند بابت هر کدام از خدمات اعم از هتل، بلیت و مالیات بر ارزش افزوده می دهد در کل اگر این تور برای آژانس چند صد هزار تومان سود داشت باید بار دیگر روی سود آن تور مالیات بدهد. به همین منظور نامه ای به سازمان امور مالیاتی نوشتیم و درخواست بررسی این موضوع را دادیم اما پاسخ نگرفتیم.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه گردشگری در ایران مرده است گفت: نامه نگاری هایی که برای پیگیری و مطرح کردن مشکلاتمان به متولیان گردشگری ایران می نویسیم تنها کاغذ سیاه کردن است چون گردشگری در سبد خانواده ها و نهادهای دولتی جایی ندارد.

