استقبال هنرمندان جوان البرزی از جلسات نقد فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مشکلات فنی فیلمنامه نویسی، کارگردانی و تدوین در جلسات آسیب شناسی فیلم در حوزه هنری استان البرز مورد بررسی قرار گرفته است.
علی کوچکی کارشناس واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز در این خصوص گفت: در سلسله جلسات آسیبشناسی فیلم کوتاه با پخش آثار فیلمسازان جوان در کنار آثار فیلمسازان برتر ایران و جهان به بررسی ضعفهای فنی فیلم سازی پرداخته میشود.
وی ادامه داد: در هر جلسه یکی از اصول مهم فیلمسازی مورد نقد و نظر قرار گرفته و تا کنون مواردی همچون فیلمنامهنویسی، کارگردانی و تدوین به همراه پخش فیلمهای مختلف تحلیل و بررسی شده است.
کارشناس واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز افزود: در بررسی ضعفهای فیلمنامهنویسی مباحثی پیرامون چگونگی تبدیل معنا به ایده و ایده به درام و فیلمنامه کوتاه بیان شده و همچنین شرکتکنندگان در جلسه کارگردانی درباره چگونگی به تصویرکشیدن فیلمنامه به وسیله عناصر مختلف، دکوپاژ و زیبایی شناسی این عناصر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وی، با تاکید بر اهمیت آشنایی فیلمساز به اصول تدوین گفت: مواردی که کارگردان برای طی تدوین خلاق در مرحله پس از تولید، در حین فیلمبرداری و پیشتولید باید رعایت کند، در این کارگاه مطرح و خلاهای رایج به همراه پخش فیلمهای کوتاه ساخته شده توسط شرکتکنندگان بررسی شد.
وی تصریح کرد: جلسات آسیبشناسی فیلم تا پایان سال، هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 14 تا 18 در سالن اجتماعات حوزه هنری استان البرز برگزار و ورود برای عموم علاقهمندان آزاد است.
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