جانباز قمی به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر ازهری در سال ۶۵ عازم جبهه‌های حق علیه باطل شد و بعد از بیش از ۲۲ماه خدمت به نظام اسلامی و ارزشهای انقلابی و ایستادگی در برابر متجاوزان بعثی در عملیات ظفر شش در سال ۶۶ در منطقه سنگاو دچار عارضه شیمیایی شد و به درجه جانبازی نایل آمد.



وی بعد از تحمل بیش از دو دهه تاول‌های بمب‌های شیمیایی در ‌‌نهایت صبح امروز در بیمارستان مسیح دانشوری شربت شهادت نوشید و به آرامش ابدی رسید.



شهید محمد باقر ازهری از مجاهدان عراقی است که در شب میلاد سید و سالار شهیدان در نجف اشرف چشم بر جهان گشود و در آستانه اربعین حسینی روح سبکبالش به شهدای هشت سال دفاع مقدس این پیروان مکتب عاشورا پیوست.



پیکراین شهید بزرگوار بعد از انتقال به قم در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) در جوار یاران خویش به خاک سپرده خواهد شد.